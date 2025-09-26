إقالة مدرب دبا برونو بيريرا.. وعبدالمجيد النمر مرشح لتولي المهمة

علمت "الإمارات اليوم" من مصدر مقرب أن نادي دبا قرر الاستغناء عن مدربه البرتغالي برونو بيريرا بعد سلسلة من النتائج السلبية خلال المواجهات الخمس الماضية لدوري أدنوك للمحترفين والخروج المبكر من بطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي وحصوله على نقطة واحدة وضعته في المركز ماقبل الأخير في ترتيب فرق الدوري بعد التعادل مساء اليوم مع النصر (1-1)

في جانب آخر كشف مصدر عن أن النادي يقترب من التعاقد مع المدرب عبدالمجيد النمر لتولي قيادة الفريق في الموسم الحالي.