الريان والحكمة.. «قمة الأبناء» تبتسم لياسين على حساب الخطيب في البطولة العربية لكرة السلة

قاد عبدالله ياسين ابن أسطورة السلة القطرية ياسين أحمد، فريقه الريان، للانتصار على الحكمة اللبناني الذي ضم في صفوفه جاد الخطيب ابن نجم "منتخب الأرز" فادي الخطيب، وجاء بنتيجة (86-81)، في مباراة جمعتهما اليوم الجمعة، في افتتاح منافسات المجموعة الرابعة، في ثاني جولات دوري مجموعات البطولة العربية للأندية، المقامة في نسختها الـ 37 على صالة نادي النصر في دبي، وتمتد حتى السادس من أكتوبر المقبل.

وشهدت الجولة وفي افتتاح منافسات المجموعة الثالثة، فوز الكاظمة الكويتي على حساب السيب العماني بنتيجة (82-73).

وفرط الحكمة بفرصة انهاء الربع الأول متقدماً (19-14)، بعدما تمكن الريان من العودة بالنتيجة وحسم المباراة لصالحه بنيل لاعبيه الأفضلية بنتائج الربعين الثاني والرابع (22-16 و21-17)، فيما انتهى الربع الثالث بالتعادل (29-29).

وتعود فرق المجموعتين بعد غدٍ الأحد، خوض ثاني مبارياتها في البطولة، لحساب الجولة الرابعة من الدور التمهيدي، على أن تستهل الجولة بلقائي المجموعة الثالثة، ويجمع في الثانية ظهراً الميناء اليمني أمام كاظمة الكويتي، ومن ثم في الرابعة بلقاء السيب العماني أمام العربي القطري، وتتبع بلقائي المجموعة الرابعة، حين يواجه الحكمة اللبناني في السادسة مساءً فريق البشائر العماني، يليه لقاء الريان القطري والوحدة السوري في الثامنةً مساءً.

