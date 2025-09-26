القرقاوي: على وزارة الرياضة دعم الألعاب الجماعية ماديا ومعنويا

طالب رئيس اتحاد الإمارات لكرة السلة السابق اللواء إسماعيل القرقاوي، الجهات المسؤولة عن رياضة الإمارات بدعم الألعاب الجماعية وليس كرة السلة فقط، مؤكدا أن "هذه الألعاب حقها مهضوم، ويجب على وزارة الرياضة أن تدعم هذه الألعاب ماديا ومعنويا".

وأضاف القرقاوي الذي يشغل حالياً منصب رئيس الاتحاد العربي لكرة السلة، خلال مقابلة له في برنامج صالات الذي تبثه قناة دبي الرياضية، قائلا: «تركت اتحاد السلة وأنا أتألم، كون هذه الألعاب السلة والطائرة واليد لا يوجد لديهم ملاعب، أو صالات مثل دول الخليج، والحقيقة أن دول الخليج لديها صالات متعددة ومقر خاص بها، وهو ما نفتقده، وإن كانت الحكومات المحلية لم تقصر في بناء صالات بالأندية، إلا أن المشكلة في تخلي الأندية عن دورها، ولجأت إلى تحويل الصالات إلى نشاط تجاري، والمفروض أن الهدف هو خدمة أبناء الدولة ولكن الأندية قامت بتأجير الصالات وتركت أولادنا يلعبون على «الأسفلت»، وهناك بعض الأندية تقوم بدورها نوعا ما ولكن معظمها يسير في الاتجاه المعاكس بعيد عن تطور الألعاب».

وأوضح أن مشاركة شباب الأهلي والشارقة في دوري غرب آسيا عن منطقة الخليج لكرة السلة في دوري «وصل»، سيكون له مردود على المنتخبات الوطنية كون كل فريق يضم من 5 إلى 6 لاعبين بالمنتخب، والاحتكاك مع مدارس مختلفة.

وحول بطولة دبي الدولية لكرة السلة الذي ساهم في تأسيسها، قال:«بطولة دبي فخر لنا جميعا كونها باتت (براند) يحمل اسم دبي» وأقدم بطولة في الشرق الأوسط، ولها جمهورها المميز وجزء غالي في حياتنا، وأناشد مجلس دبي الرياضي، بضرورة الاهتمام بها وتطويرها في السنوات المقبلة، وهو ما طلبته من المجلس قبل رحيلي ولابد من شراكة بين مجلس دبي واتحاد الإمارات لكرة السلة».