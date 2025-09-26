البركاوي.. «كلمة سر» فوز الظفرة على البطائح

سجّل المغربي كريم البركاوي هدفين، وأضاف مواطنه محمد الخلوي الهدف الثالث، ليقودا فريق الظفرة إلى انتصار مثير على حساب البطائح بنتيجة 3-1، اليوم الجمعة، على استاد حمدان بن زايد، ضمن الجولة الخامسة لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

ورفع "فارس الظفرة" رصيده إلى 9 نقاط، في واحدة من أفضل الحصائل التي جمعها في تاريخ مشاركاته، فيما واصل البطائح البقاء عند 3 نقاط فقط، وهو ما يضع الفريق أمام مرحلة حرجة تهدد مستقبله في المسابقة.

وشهدت المباراة حضور نحو 700 مشجعاً، جميعهم من جماهير الظفرة، الذين ظلوا متفاعلين ومؤازرين لفريقهم على الرغم من التأخر المبكر، وكان لافتاً غياب جماهير البطائح، إذ بقيت المقاعد المخصصة لهم شبه خالية.

وكان البطائح قد باغت أصحاب الأرض سريعاً عبر الدولي أَلفارو دي أوليفيرا الذي افتتح التسجيل في الدقيقة الخامسة، ليضع الظفرة تحت ضغط مبكر ويزيد من قلق جماهيره، خصوصاً في ظل السلسلة الدفاعية السلبية التي لاحقته في الدوري، حيث فشل في الحفاظ على نظافة شباكه في آخر 36 مباراة، واستقبل 81 هدفاً خلالها.

ورغم أن "الراقي" كان يعوّل على سجله المميز أمام الفرق الصاعدة، إذ لم يخسر في آخر 8 مواجهات من هذا النوع (5 انتصارات و3 تعادلات)، فإن فارس الظفرة كان له كلمة الفصل هذه المرة.

وفي خضم سيطرة البطائح على مجريات اللعب، ظهر المغربي كريم البركاوي ليقلب الطاولة في ظرف دقيقتين فقط، فبعدما أدرك التعادل في الدقيقة 61، عاد ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 63.

ومع استمرار الزخم الهجومي، عزّز محمد الخلوي النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة 84، ليؤمن لفريقه فوزاً ثميناً أعاد الثقة إلى صفوف الظفرة بعد خسارته في الجولة الماضية أمام الوحدة 2-5.