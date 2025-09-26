عجمان يعمق جراح بني ياس بـ«جزاء».. وطرد لاعبين

عمق عجمان جراح بني ياس بتغلبه عليه في عقر داره بهدف دون رد، اليوم الجمعة، في الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

وسجل ليثيري سيلفا هدف اللقاء الوحيد من ضربة جزاء في الدقيقة الأخيرة، ليمنح "البرتقالي" فوزاً ثميناً، ويُضاعف من أزمات "السماوي" الذي واصل مسلسل نتائجه السلبية بخسارته الخامسة على التوالي، ليتذيل جدول الترتيب بلا أي نقطة حتى الآن، في بداية تُعد الأسوأ بتاريخ مشاركاته في المسابقة.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة وتبادلاً للهجمات بين الطرفين، إذ كاد بني ياس أن يتقدم في الشوط الأول عندما انفرد يوسف نياكاتي بالمرمى، لكن الحارس علي الحوسني تألق وأنقذ عجمان من هدف محقق.

وفي الشوط الثاني، رد عجمان بفرص خطيرة أبرزها تسديدة قوية من سعد حدني ارتطمت بالعارضة، قبل أن تشهد الدقائق الأخيرة ذروة الإثارة بعدما أبعد ماكانزي هانت كرة بيده من على خط المرمى إثر محاولة وليد أزارو، ليُطرد بالبطاقة الحمراء بعد تدخل تقنية الفيديو التي أكدت وجود ركلة جزاء، ترجمها سيلفا بنجاح ليقود فريقه لانتزاع النقاط الثلاث.

وتعرض لاعب بني ياس ليونيل وامبا لللطرد بحصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة 90+2 ليكمل فريقه المباراة بتسعة لاعبين.