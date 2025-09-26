«يد الشارقة» ترفع راية النصر على كاليفورنيا إيجلز الأميركي في بطولة العالم للأندية

دشن فريق الشارقة (بطل آسيا لكرة اليد) مشواره ببطولة العالم للأندية "سوبر جلوب" بانتصارٍ مستحق على كاليفورنيا إيجلز الأميركي ، بفارق خمسة أهداف (35-30)، اليوم الجمعة، في افتتاح منافسات المجموعة الأولى، في البطولة المقامة حالياً في العاصمة المصرية القاهرة، وتمتد حتى الثاني من أكتوبر المقبل.

جاءت بداية المباراة متقاربة المستوى بين الفريقين، قبل أن يتمكن الشارقة من الابتعاد بالفارق وانهاء الشوط الأول متقدماً بنتيجة (18-15)، واتبعها "الملك" خلال مجريات الشوط بمواصلة فرض إيقاعه والابتعاد بالنتيجة منهياً المباراة لصالحه (35-30).

يذكر أن البطولة تقتصر المشاركة فيها على تسعة من نخبة الأندية أبطال القارات على الساحة الدولية، لتضع القرعة الشارقة ممثل الإمارات وآسيا في مجموعة تضم بجانب كاليفورنيا إيجلز الأميركي بطل أمريكا الشمالية والكاريبي، فريق ماغديبورج الألماني بطل أوروبا، والذي سيلتقيه "الملك" بعد غدٍ الأحد.

ويقضي نظام البطولة، بتأهل مباشر لمتصدري المجموعات الثلاث للدور نصف النهائي، في حين يكمل صاحب أفضل مركز ثاني المقعد المتبقي للمربع الذهبي.