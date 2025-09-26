«زيوس أوليمبوس» يظفر بسباق «جويل ستيكس» البريطاني

ظفر المهر "زيوس أوليمبوس" المملوك إلى الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، وإشراف المدرب كيه أر بوريك، بلقب سباق "جويل ستيكس" المخصص لخيول الفئة الثانية "جروب2" لمسافة 1600 متر عشبي، وجرى اليوم الجمعة على مضمار "نيوماركت" في ثاني أيام مهرجان "كامبريدج شاير" البريطاني العريق.

وواصلت خيول الإمارات تألقها في ثاني أيام المهرجان، بتتويج المهرة "سايلنت لوف" المملوكة لفريق "غودولفين" العالمي، وإشراف المدرب شارلي آبلبي، بلقب الشوط الثاني "برينسيس رويال ستيكس" المخصص للمهرات والأفراس للفئة الثالثة "جروب3" لمسافة 2400 متر.

ونجح الفارس كيلفورد لي، كيفية قيادة المهر "زيوس أوليمبوس" للبقاء على مقربة من جياد المقدمة في المراحل الأولى من سباق "جويل ستيكس"، قبل إطلاق العنان له من الخطوط الخلفية في المراحل الأخيرة، متجاوزاً منافسيه نحو الصدارة، وقطع خط النهاية بالمركز الأول بزمن بلغ دقيقة و37 ثانية و57 جزء من الثانية، بفارق الطولين وربع الطول عن صاحب المركز الثاني "أوبرا بالو" المملوك لفريق "غودولفين" العالمي، وإشراف المدرب شارلي آبلبي، وتولى قيادته الفارس وليام بيوك، وليذهب المركز الثلاث لممثل السعودية المهر "ديتين" المملوك لـ "مزرعة جودمونت" وإشراف المدرب جون وثيدي غوسدن، وقيادة الفارس كولين كاين.