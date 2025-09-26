ميلوش: اسألوا إدارة الشارقة عن أسباب تراجع النتائج

أكّد مدرب الشارقة، الصربي ميلوش ميلوييفيتش، أنه لم يدخل مع لاعبيه مباراة الوصل بضغوط، سواء كونه سيواجه فريقه السابق، أو للوضعية التي يعيشها الفريق في جدول الدوري.

وقال في المؤتمر الصحافي بعد المباراة، التي انتهت بفوز الوصل 2-1: «إذا نظرنا إلى الصورة الكبيرة للمباراة، سنجد أننا كنا الأكثر سيطرة على المباراة لفترات طويلة، لكن حينما تقع في هفوات أمام لاعبين بحجم الوصل، فمن الطبيعي أن تستقبل أهدافاً كما حدث معنا في الشوط الثاني».

وعن كيفية تعديل مسار الشارقة بعد أن قبع في المركز الـ10، أوضح ميلوش: «مستوى أداء الشارقة، منذ يناير الماضي، في تراجع واضح، من دون النظر إلى فوزه ببطولة الأندية الآسيوية، وهذا الأمر تُسأل فيه الإدارة، لكن بالنسبة لي أنا أبحث دائماً عن الفوز في كل مباراة».

من جانبه، شدد مدرب الوصل، البرتغالي لويس دي كاسترو، على أن اللاعبين الذين يوجد خلفهم جمهور كبير يستطيعون أن يغيّروا من النتيجة والأداء في أي وقت.

وقال في المؤتمر الصحافي: «جمهورنا وقف وقفة عظيمة خلف الفريق في مباراة الشارقة، والتي دخلناها بصورة رائعة، وأضعنا فرصاً كانت قريبة للتسجيل، واستقبلنا هدفاً على عكس سير اللقاء، لنخسر به الشوط الأول، ولأننا حصلنا على دعم جمهورنا في الشوط الثاني، استطعنا أن نصحح الأخطاء ونحسم المباراة»، وعلى استاد زعبيل وأمام حضور جماهيري كبير قُدر بنحو 5000 مُشجع، نجح الوصل في قلب الطاولة على الشارقة ومدربهم السابق، الصربي ميلوش ميلوييفيتش، والفوز عليه بنتيجة 2-1، بعدما كان الشوط الأول قد انتهى لمصلحة الضيوف بهدف حمل إمضاء مهاجمه كايو لوكس، الذي سجله بعد مرور 22 دقيقة.

لكن الوصل أظهر شكلاً مغايراً في الشوط الثاني، وتمكن فابيو ليما من معادلة النتيجة «59»، وبعدها بثماني دقائق نجح نيكولاس خيمينيز في منح فريقه التقدم.

وصعد الوصل إلى المركز الخامس برصيد 10 نقاط، بينما تجمّد رصيد الشارقة عند أربع نقاط.