إيفيتش: أحياناً تحتاج إلى القليل من الحظ.. لكن الإصرار هو الأهم

أعرب مدرب فريق العين، الصربي فلاديمير إيفيتش، عن سعادته بالفوز الصعب (1- صفر) على شباب الأهلي. في الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين، مؤكداً أن اللاعبين أظهروا روحاً قتالية عالية وإصراراً على تحقيق الانتصار.

وقال إيفيتش، في المؤتمر الصحافي عقب المبارا.ة التي أُقيمت على ملعب راشد في دبي. أمام نحو 8000 متفرج: «في الشوط الأول كان شباب الأهلي الطرف الأكثر خطورة واستحواذاً على الكرة، ونجح في صناعة بعض الفرص، لكننا أيضاً حصلنا على فرص محققة، أبرزها كرة لابا كودجو، إضافة إلى هدف صحيح أعتقد أنه لم يكن يستحق الإلغاء بداعي الخطأ، فقد شاهدت الإعادة ولا أرى وجود أي مخالفة».

وأضاف: «في الشوط الثاني تحسّن أداؤنا كثيراً، سيطرنا على المجريات ولم نمنح المنافس فرصاً واضحة للتسجيل باستثناء تسديدة في القائم وركلة الجزاء، بينما نجحنا في تسجيل هدف جميل من هجمة منظمة، وأتيحت لنا فرص أخرى، من بينها كرة بالاسيوس التي اصطدمت بالقائم».

وأكد مدرب العين أن الانتصار جاء بفضل التحضير الجيد والعزيمة الكبيرة من اللاعبين، مشيراً إلى أن الفريق استحق النقاط الثلاث رغم صعوبة المواجهة، وقال: «كرة القدم أحياناً تحتاج إلى القليل من الحظ، لكن الأهم هو الرغبة والإصرار».

وألحق العين الخسارة الأولى هذا الموسم بمضيفه شباب الأهلي، حامل لقب الدوري، ليرفع العين رصيده إلى 13 نقطة، ويتصدر الدوري منفرداً، فيما تجمّد رصيد شباب الأهلي عند 10 نقاط في المركز الرابع.

وشهد «الكلاسيكو» أحداثاً درامية من إصابات وفرص ضائعة، أبرزها ركلتا جزاء مهدرتان للفريق المضيف، إذ تعرض العين لصدمة مبكرة بخروج لاعبه الكوري بارك مصاباً في الدقيقة 14، ثم لحقت به إصابة المدافع رامي ربيعة في الدقيقة 44، وفي الدقيقة 71 أطلق كاكو قذيفة بعيدة المدى سكنت شباك الحارس حمد المقبالي، مانحاً العين هدف الفوز الوحيد.

وبلغت الإثارة ذروتها في الدقيقة 88 حين احتسب الحكم ركلة جزاء لشباب الأهلي بعد عرقلة سردار، نفذها كارتابيا وتصدى لها خالد عيسى، لكن سردار تابع الكرة في الشباك، غير أن الحكم عاد لتقنية الفيديو، وقرر إعادتها بداعي تقدم لاعبي شباب الأهلي داخل المنطقة، وعند الإعادة تولى سردار بنفسه التنفيذ، إلا أنه أهدر الركلة بعدما ارتطمت كرته بالعارضة في الدقيقة 94، لتضيع فرصة التعادل وينتهي اللقاء بفوز ثمين للعين.

باولو سوزا: شباب الأهلي قدّم أفضل مباراة تحت قيادتي

أبدى مدرب شباب الأهلي، البرتغالي باولو سوزا، فخره الكبير بلاعبي فريقه رغم الخسارة أمام العين بهدف دون رد، مؤكداً أن فريقه قدّم أفضل مباراة له منذ توليه المسؤولية، لكنه دفع ثمن إهدار الفرص وعدم استثمار السيطرة الهجومية.

وقال سوزا في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «أرهقنا المنافس بكثرة الفرص والهجمات، لكن لم ننجح في ترجمتها إلى أهداف، صراحة أنا فخور جداً بما قدموه داخل الملعب».

وأضاف: «شباب الأهلي قام بفعل كل شيء في المباراة، من الفرص عبر الأطراف ومن العمق، وكنا نستحق أكثر من ركلة جزاء، لكن في كرة القدم ليس شرطاً أن تفوز عندما تكون الأفضل، كرة القدم هي الكفاءة في استغلال الفرص، وهذا ما افتقدناه في المباراة».

وأشار المدرب البرتغالي إلى أن العين لعب معظم فترات اللقاء على الهجمات المرتدة، وقال: «العين اعتمد فقط على المرتدات، بينما كنا نحن الطرف الأكثر خطورة والأكثر صناعة للفرص، ما ينقصنا فقط هو التسجيل، أما من حيث الأداء والسيطرة فهذا الفريق قدّم أفضل أداء منذ قدومي، ولذلك أنا راضٍ وفخور باللاعبين».