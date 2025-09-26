«أوبرا بالو» و«فيكتوري دانس» ينشدان لقب «جويل ستيكس» البريطاني

يدفع فريق «غودولفين» العالمي، والمدرب شارلي آبلبي، بالجوادين «أوبرا بالو» و«فيكتوري دانس»، للمنافسة على لقب سباق «جويل ستيكس»، المخصص لخيول الفئة الثانية «جروب 2»، لمسافة 1600 متر عشبي، ويجري اليوم، في ثاني أيام مهرجان «كامبريدج شاير» البريطاني العريق.

وأظهر المهر «أوبرا بالو»، المنحدر من نسل الفحل «غياث»، ويدربه شارلي آبلبي، أداءً لافتاً مطلع العام، بانتصارين لافتين على مضمار «كيمبتون بارك»، قبل التوجه، في أبريل الماضي، للمشاركة على مسار «روالي مايل» في «نيوماركت» للمنافسة على لقب سباق «كريفن ستيكس» المخصص للخيول المهجنة الأصيلة للفئة الثالثة «جروب 3»، إلا أن محاولته انتهت بالمركز السادس.

واستعاد «أوبرا بالو» سريعاً نغمة الانتصارات، بإظهاره في مايو الماضي نزعة اندفاعية نحو فوزه بسهولة في سباق «هيرون ستيكس» لخيول فئة «القوائم» على مضمار «ساندوان بارك»، فيما يقدم أداءً أكثر نضجاً، في يوليو الماضي، عندما فاز بسباق «سير هنري سيسيل ستيكس» لخيول فئة «القوائم» ضمن أشواط مهرجان «جولاي فيستيفيل» في نيوماركت.

بدوره حل «فيكتوري دانس» ثانياً بفارق «رأس» في سباق «سوبر لاتيف ستيكس» لخيول الفئة الثانية «جروب 2» في 2022، وحل الجواد، المنحدر من نسل الفحل «دباوي»، قبل عامين، سابعاً في سباق «هانديكاب» ضمن نفس المهرجان «كامبريدج شاير».

وعلق المدرب شارلي آبلبي على حظوظ الجوادين، بقوله في تصريحات صحافية: «تدريبات «أوبرا بالو» ممتازة، وأظهر تطوراً بدنياً جيداً خلال الصيف، وهذا أكبر اختبارٍ له حتى الآن، والسباق قوي، لكننا واثقون من حظوظه».

وأضاف: «قدم «فيكتوري دانس»، أداءً جيداً في (سوبر لاتيف ستيكس) في عمر السنتين، وسيكون في المقدمة لضمان سرعة جيدة للسباق».