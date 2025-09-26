اتحاد القوى يعتمد تشكيله الإداري

اعتمد مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى، برئاسة اللواء الدكتور محمد عبدالله المر، التشكيل الإداري للدورة الانتخابية الجديدة (2025 – 2028)، خلال اجتماعه الأول، أمس، بمقر اللجنة الأولمبية الوطنية في دبي.

وشهد الاجتماع استكمال تشكيل المجلس بضم كل من محمد عبدالناصر الخياط والوازنة فلاح، إذ تولى الخياط منصب نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة الاستثمار، فيما كُلّفت الوازنة فلاح برئاسة لجنة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي.

كما أسفر توزيع المناصب عن اختيار فيصل أحمد الخميري أميناً عاماً ورئيساً للجنة الاستراتيجية، وفهد عبدالله بن جمعة رئيساً للجنة الاستشارية، وناصر بن عاشور رئيساً للجنة الفنية، وراشد ناصر آل علي رئيساً للجنتَي المنتخبات والمواهب، وجميلة عبدالله علي رئيسة للجنة الحماية، وخولة محمد جاسم رئيسة للجنة المرأة.

من جانبه، أكد المر، في تصريحات صحافية، أن الاتحاد مقبل على مرحلة حافلة بالعمل والإنجاز، مشيراً إلى أن التركيز سيكون على بناء قاعدة قوية من الأبطال في مختلف الفئات العمرية، وتعزيز حضور ألعاب القوى الإماراتية في البطولات القارية والدولية، وصولاً إلى المنافسة على الميداليات في المحافل العالمية والأولمبية.

ويستعد منتخب الإمارات للمشاركة في بطولة غرب آسيا في لبنان، من الثاني إلى الخامس من أكتوبر المقبل، تليها دورة الألعاب الآسيوية للشباب في البحرين من 22 إلى 31 أكتوبر، ثم دورة ألعاب التضامن الإسلامي بالرياض خلال الفترة من السابع إلى 21 نوفمبر 2025.