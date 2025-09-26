بعد فوز الوحدة بـ «الديربي».. الشامسي: من المبكر الحديث عن لقب الدوري  

أبدى حارس مرمى نادي الوحدة، محمد الشامسي، سعادته بالفوز الذي حققه فريقه «العنابي» على الجزيرة في الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين، مبيناً أن «الروح القتالية» سر النتائج الجيدة التي حققها الفريق في شهر سبتمبر الجاري.

وقال الشامسي لـ«الإمارات اليوم» إن الوحدة خاض مباراة صعبة أمام منافس قوي، ومن أبرز المرشحين للمنافسة على لقب الدوري، موضحاً: «كنا نعلم أن المباراة ستكون صعبة، إذ إن (الديربي) من الصعب توقع نتيجته أو مجرياته، لكن الوحدة خاض اللقاء بتركيز كبير، وقدّم مباراة جيدة».

وأضاف: «الجزيرة لعب مكتمل الصفوف خصوصاً على مستوى اللاعبين الأجانب، والمباراة بشكل عام كانت قوية من الفريقين».

وأشار الحارس الدولي إلى أن فوز الوحدة يُعدّ استمراراً للنتائج الإيجابية التي حققها الفريق، في سبتمبر الجاري، وقال: «الأمر الجيد هو أن الانتصارات تسهم في تعزيز الثقة لدى اللاعبين، لذلك سعداء بمواصلة النتائج الإيجابية، والفوز في (الديربي) له قيمة كبيرة أيضاً قبل فترة التوقف الدولي».

وأضاف: «أرى أن الروح القتالية هي سر الانتصارات التي حققها الوحدة في بطولتي دوري أبطال آسيا للنخبة ودوري أدنوك للمحترفين، ما يُعزّز من ثقة اللاعبين ببداية الموسم الجديد».

وجاء فوز الوحدة بهدف من دون رد سجله مدافع الجزيرة، رافيل تاجير، بالخطأ في مرماه، مع نهاية الشوط الأول.

ورد محمد الشامسي على سؤال حول حظوظ الوحدة في المنافسة على لقب الدوري، وطموحات الفريق بشكل عام في الموسم الحالي، خصوصاً أن الفريق جمع 11 نقطة من ثلاثة انتصارات وتعادلين حتى الآن، وقال: «من المبكر الحديث عن المنافسة على اللقب، لكن الأمر الأكثر أهمية هو أن يتعامل الفريق مع كل مباراة بشكل منفصل، وأن يركز على تقديم كل ما لديه في جميع المباريات، والانتصار في (الديربي) مجرد خطوة إيجابية مهمة في مشوار الفريق خلال بطولة الدوري».

وتابع: «نلعب بتركيز كبير في مختلف البطولات، حيث إن دوري أبطال آسيا للنخبة بطولة مهمة، ونسعى إلى تحقيق نتائج جيدة فيه، والأمر نفسه بالنسبة إلى المسابقات المحلية».

وأشاد الشامسي بمستوى لاعبي «العنابي» منذ بداية الموسم، وقال: «ما يمنحنا الثقة بمواصلة النتائج الجيدة، هو أن الجهاز الفني اعتمد على عدد كبير من اللاعبين، ما يؤكد أن الوحدة يضم مجموعة كبيرة من اللاعبين القادرين على مواجهة ضغط المباريات، والمشاركة في أي وقت، خصوصاً أن الموسم في بدايته، وسنخوض العديد من المباريات القوية في الفترة المقبلة، وأعتقد أنه شارك حتى الآن في المباريات التي خاضها الفريق نحو 22 لاعباً، ورغم ذلك فإن هناك ثباتاً في المستوى، وتحسناً كبيراً في النتائج».

أما بالنسبة لطموحات المنتخب الوطني في التأهل إلى كأس العالم 2026، عندما يخوض «الملحق» الشهر المقبل، حيث يلعب مع كل من عُمان وقطر، فقال: «لاشك أن التأهل إلى المونديال هو حلم جميع اللاعبين والجمهور، وكل من ينتمي إلى كرة الإمارات، وبالنسبة لنا كلاعبين سنقاتل من أجل تحقيق هذا الحلم، وسواء تم اختياري ضمن قائمة المنتخب أو لم يتم اختياري، جميع اللاعبين سيساندون (الأبيض)، ويقدمون كل الدعم للفريق، متمنيين أن يعود الفريق من الدوحة ببطاقة التأهل إلى مونديال أميركا والمكسيك وكندا».