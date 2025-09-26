300 لاعب يشاركون في «العين ماسترز» للريشة الطائرة   

أعلن اتحاد الإمارات للريشة الطائرة تفاصيل النسخة الثانية من بطولة العين ماسترز، التي تستضيفها مدينة العين، من 30 سبتمبر إلى الخامس من أكتوبر المقبل، بمشاركة أكثر من 300 لاعب ولاعبة من 40 دولة، وبجوائز تبلغ 120 ألف دولار.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد، أمس، في نادي أبوظبي للكريكيت، بحضور رئيسة اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، نورة الجسمي، والمدير التنفيذي لقطاع تطوير الرياضة في مجلس أبوظبي الرياضي، سعيد المهيري، والأمين العام للاتحاد ناصر المري، وعضو مجلس إدارة نادي أبوظبي لألعاب المضرب، بشرى النجار، إلى جانب عدد من اللاعبين واللاعبات المشاركين في البطولة.

وتقام منافسات البطولة بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، وتمنح المشاركين نقاطاً تصنيفية عالمية ضمن الاستعدادات المؤهلة إلى بطولة العالم 2026، وتمهيداً للمشاركة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وأكدت الجسمي أن بطولة العين ماسترز تُعد الأولى من نوعها في الشرق الأوسط ضمن جولة الـBWF Super 100، موضحة أن قائمة المنتخب الوطني المشارك تضم 56 لاعباً ولاعبة من مختلف الفئات.