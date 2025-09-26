النصر يستقبل دبا بحثاً عن «مصالحة جمهوره»

يأمل النصر أن يضمد جراح خسارته الأخيرة أمام شباب الأهلي في «ديربي دبي القديم» ومصالحة جمهوره، لكنه في الوقت ذاته يخشى من تكرار مفاجآت ضيفه دبا، حينما يتواجهان على استاد آل مكتوم في الساعة 8:15 من مساءً اليوم، في ختام الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، في مواجهة تحمل الكثير من الحسابات التاريخية والفنية، كما يلتقي اليوم بني ياس مع عجمان، والظفرة مع البطائح.

ويملك «العميد» سبع نقاط في رصيده ويخوض اللقاء مدفوعاً بالتاريخ الذي يقف إلى جواره بتفوّقه في سبع من أصل 12 مواجهة سابقة بدوري المحترفين، مقابل ثلاثة انتصارات لدبا وتعادلين، وسجل خلالها 21 هدفاً مقابل 10 لدبا، لكن المعطيات الحديثة لا تخدم النصر، إذ خسر آخر ثلاث مباريات أمام دبا في المسابقة، واستقبل خلالها خمسة أهداف، بعد أن كان قد تفادى الخسارة في أول تسع مواجهات بينهما.

ويدخل «الأزرق» اللقاء مثقلاً بضغوط هجومية واضحة، بعدما فشل في التسجيل في آخر مباراتين، ويخشى تكرار سيناريو موسم 2022 حين عجز عن التسجيل في ثلاث مباريات متتالية، وكان ثالثها أيضاً أمام دبا (0 ـ 1)، ومع ذلك يملك الفريق أحد أبرز أسلحته الفنية هذا الموسم، بكونه الأكثر نجاحاً في المراوغات (36 مراوغة)، يتصدرها الكولومبي كيفين أجوديلو بـ18 مراوغة ناجحة.

من جهته، يطمح دبا إلى حصد أولى النقاط مستثمراً معاناة مستضيفه، مستنداً إلى تاريخه في إسقاط النصر خلال آخر ثلاثة لقاءات، ويعلم الفريق أن الفوز في ملعب العميد سيعيد إليه الثقة سريعاً.

بني ياس ــ عجمان

يدشن المدرب، الروماني دانيال إيسايلا، تجربته الثالثة مع بني ياس، حين يستقبل «السماوي» ضيفه عجمان على استاد «الشامخة»، في مواجهة عنوانها العريض «البداية من الصفر»، يأمل من خلالها أن تُشكل عودة إيسايلا نقطة تحول بعد أسوأ انطلاقة له في تاريخه بدوري المحترفين، إذ لم يحصد أي نقطة أو يسجل أي هدف في أول أربع جولات، وهو رقم سلبي غير مسبوق للفريق.

وتميل الكفة تاريخياً لـ«السماوي» الذي يتفوق بـ10 انتصارات مقابل خمسة لعجمان، فيما سيطر التعادل على سبع من أصل 22 مواجهة سابقة بينهما.

وعلى الجانب الآخر، يدخل عجمان اللقاء بأفضل حالاته، إذ لديه ست نقاط بعدما حقق فوزين متتاليين وحافظ على نظافة شباكه في المباراتين، ويطمح لتكرار هذا السيناريو للمرة الأولى منذ أبريل 2024.

ولدى «البركان» ما يراهن عليه، إذ لم يحقق ثلاثة انتصارات متتالية، منذ يناير الماضي، ما يجعله يدخل اللقاء بحافز مضاعف، خاصة مع امتلاكه خط دفاع متماسك أنهى آخر مباراتين، من دون استقبال أهداف.

الظفرة ــ البطائح

يستقبل الظفرة، في الساعة 5:25 من مساء اليوم، على استاد حمدان بن زايد، ضيفه البطائح، في لقاء يبحث فيه كل طرف عن الخروج من دائرة الأرقام السلبية وكتابة بداية جديدة في المسابقة، ولدى أصحاب الأرض ست نقاط، بينما لدى «الراقي» ثلاث نقاط فقط.

ورغم أن التاريخ بين الفريقين قصير، إذ التقيا مرتين فقط في الموسم الماضي، فإن البطائح يملك أفضلية نسبية بعدما حقق الفوز ذهاباً (2 ـ 1) على أرض الظفرة، وتعادلا (1 ـ 1) في الإياب.

في المقابل، يعيش البطائح وضعاً مغايراً، فرغم عدم تسجيله في آخر مباراتين بالدوري، إلا أن سجله أمام الفرق الصاعدة يمنحه ثقة إضافية. كما يُعد البطائح خطيراً خارج ملعبه أمام الفرق الصاعدة، إذ لم يخسر مطلقاً في خمس مباريات سابقة (أربعة انتصارات وتعادل)، بينها ثلاثة انتصارات متتالية، ما يجعله يدخل اللقاء وهو يراهن على استمرار تفوقه.