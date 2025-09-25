ميلوش: اسألوا إدارة الشارقة عن أسباب تراجع النتائج

أكد مدرب الشارقة الصربي ميلوش ميلوييفيتش، انه لم يدخل هو أو لاعبيه مباراة الوصل بضغوطات سواء كونه سيواجه فريقه السابق أو للوضعية التي يعيشها الفريق في جدول الدوري.

وقال في المؤتمر الصحافي بعد المباراة التي جمعت الفريقين أمس وانتهت بفوز الوصل 2-1: «اذا نظرنا للصورة الكبيرة للمباراة سنجد اننا كنا الأكثر سيطرة على المباراة لفترات طويلة ولكن حينما تقع في هفوات أمام لاعبين بحجم الوصل من الطبيعي أن تستقبل أهدافا مثلما حدثا معا في الشوط الثاني.

وعن كيفية تعديل مسار الشارقة بعد أن قبع في المركز العاشر، أوضخ ميلوش: «الشارقة منذ يناير الماضي ومستوى أداءه في تراجع واضح دون النظر لفوزه ببطولة الأندية الاسيوية وهذا الامر يُسأل فيه الإدارة لكن بالنسبة لي أنا أبحث دائما عن الفوز في كل مباراة».

وصعد الوصل إلى المركز الخامس برصيد 10 نقاط، بينما ازداد وضع الشارقة صعوبة بعد أن تجمد رصيده عند أربع نقاط.