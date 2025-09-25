الوصل يقلب الطاولة على الشارقة ويُعاقب مدربه السابق

أكرم الوصل وفادة مدربه السابق، الصربي ميلوش ميلوييفيتش، وتمكن من الفوز على الشارقة، 2-1 في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الخميس، على استاد الوصل في زعبيل وأمام خمسة الاف مُشجع، لحساب الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين.

ونجح الشارقة في التقدم خلال الشوط الأول، عن طريق مهاجمه كايو لوكس، بعد هجمة مرتدة منظمة قبل ان تصل اليه الكرة وسدد منها على يسار حارس الوصل محمد علي «22».

وانتظر الوصل للشوط الثاني، حتى تمكن فابيو ليما من تعديل النتيجة بتسديدة قوية من داخل الصندوق اكتفى حارس الشارقة بالنظر إليها وهي تسكن شباكه «59».

وبعدها نجح نيكولاس خيمينيز في منح فريقه التقدم بعد تسديدة أرضية زاحفة استقرت على يمين الحارس بعد خطأ ارتكبه البديل عثمان كامارا «67».

وبتلك النتيجة صعد الوصل إلى المركز الخامس برصيد 10 نقاط، بينما ازداد وضع الشارقة صعوبة بعد أن تجمد رصيده عند أربع نقاط.