باولو سوزا: دفعنا ثمن إهدار الفرص وعدم استثمار السيطرة أمام العين

أبدى البرتغالي باولو سوزا مدرب شباب الأهلي فخره الكبير بلاعبي فريقه رغم الخسارة أمام العين بهدف دون رد في قمة الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين، مؤكداً أن فريقه قدّم أفضل مباراة له منذ توليه المسؤولية، لكنه دفع ثمن إهدار الفرص وعدم استثمار السيطرة الهجومية.

وقال سوزا في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: «أرهقنا المنافس من كثرة الفرص والهجمات، ولكن لم ننجح في ترجمتها إلى أهداف. صراحة، كلمة كبيرة للاعبي الفريق، فأنا فخور جداً بما قدموه داخل الملعب».

وأضاف: «شباب الأهلي صنع كل شيء في المباراة، من الفرص عبر الأطراف ومن العمق، وكنا نستحق أكثر من ركلة جزاء، لكن في كرة القدم ليس شرطاً أن تفوز عندما تكون الأفضل. كرة القدم هي الكفاءة في استغلال الفرص، وهذا ما افتقدناه اليوم».

وأشار المدرب البرتغالي إلى أن العين لعب معظم فترات اللقاء على الهجمات المرتدة، وقال: «العين اعتمد فقط على المرتدات، بينما كنا نحن الطرف الأكثر خطورة والأكثر صناعة للفرص. ما ينقصنا فقط هو التسجيل، أما من حيث الأداء والسيطرة فهذا الفريق قدّم أفضل أداء منذ قدومي، ولذلك أنا راضٍ وفخور باللاعبين».

وألحق العين الخسارة الأولى بمضيفه شباب الأهلي حامل لقب دوري أدنوك للمحترفين في مباراة قمة في استاد راشد لينفرد بالصدارة اليوم الخميس.

ورفع العين رصيده إلى 13 نقطة متقدما بفارق نقطتين عن الوحدة ملاحقه المباشر فيما تجمد رصيد شباب الأهلي عند عشر نقاط في المركز الرابع.