مدرب العين عقب الفوز على شباب الأهلي: أحياناً نحتاج إلى القليل من الحظ

أعرب مدرب فريق العين، الصربي فلاديمير إيفيتش، عن سعادته بالفوز الصعب (1- صفر) الذي حققه فريقه على حساب مستضيفه شباب الأهلي في الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين، وحصد ثلاث نقاط ثمينة في مواجهة قوية، مؤكداً أن اللاعبين أظهروا روحاً قتالية عالية وإصراراً على تحقيق الانتصار.

وقال إيفيتش في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «في الشوط الأول كان شباب الأهلي الطرف الأكثر خطورة واستحواذاً على الكرة، ونجح في صناعة بعض الفرص، لكننا أيضاً حصلنا على فرص محققة أبرزها كرة لابا كودجو، إضافة إلى هدف صحيح أعتقد أنه لم يكن يستحق الإلغاء بداعي الخطأ، فقد شاهدت الإعادة ولا أرى وجود أي مخالفة».

وأضاف: «في الشوط الثاني تحسّن أداؤنا كثيراً، سيطرنا على المجريات ولم نمنح المنافس فرصاً واضحة للتسجيل باستثناء تسديدة في القائم وركلة الجزاء، بينما نجحنا في تسجيل هدف جميل من هجمة منظمة، وأتيحت لنا فرص أخرى من بينها كرة بالاسيوس التي اصطدمت بالقائم».

وأكد مدرب العين أن الانتصار جاء بفضل التحضير الجيد والعزيمة الكبيرة من اللاعبين، مشيراً إلى أن الفريق استحق النقاط الثلاث رغم صعوبة المواجهة».

وألحق العين الخسارة الأولى بمضيفه شباب الأهلي حامل لقب الدوري، ورفع العين رصيده إلى 13 نقطة متقدما منفرداً بصدارة الدوري، فيما تجمد رصيد شباب الأهلي عند عشر نقاط في المركز الرابع.