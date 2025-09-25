العين يخطف القمة من شباب الأهلي بهدف كاكو وتألق خالد عيسى

حسم العين مواجهة القمة أمام شباب الأهلي بفوز مثير 1-0 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس في استاد راشد بدبي، ضمن الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين، في لقاء شهد أحداثاً درامية من إصابات وفرص ضائعة، أبرزها ركلتا جزاء مهدرتان للفريق المضيف.

المباراة انطلقت بإثارة كبيرة، إذ ارتطمت تسديدة مؤنس دبور بالعارضة في الدقيقة الخامسة، قبل أن يُلغى هدف مبكر للعين بداعي وجود خطأ. وتعددت المحاولات الهجومية الخطرة لشباب الأهلي، في وقت تعرض فيه العين لصدمة مبكرة بخروج لاعبه الكوري بارك مصاباً في الدقيقة 14، ثم لحقت به إصابة المدافع رامي ربيعة في الدقيقة 44. وفي المقابل، أنقذ خالد عيسى حارس العين أكثر من محاولة خطيرة، أبرزها انفراد يوري سيزار في الدقيقة 37، ورأسية سعيد عزت في الدقيقة 45، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

في الشوط الثاني واصل شباب الأهلي تفوقه الهجومي، وسدد كارتابيا كرة قوية في القائم بالدقيقة 55، بينما رد العين بفرصة خطيرة عبر بلاسيوس الذي ارتدت كرته من العارضة في الدقيقة 67. وفي الدقيقة 71 أطلق كاكو قذيفة بعيدة المدى سكنت شباك الحارس حمد المقبالي، مانحاً العين هدف الفوز الوحيد.

أحداث الإثارة بلغت ذروتها في الدقيقة 88 حين احتسب الحكم ركلة جزاء لشباب الأهلي بعد عرقلة سردار. نفذ كارتابيا الركلة وتصدى لها خالد عيسى، لكن سردار تابع الكرة في الشباك، غير أن الحكم عاد لتقنية الفيديو وقرر إعادتها بداعي تقدم لاعبي شباب الأهلي داخل المنطقة. عند الإعادة تولى سردار بنفسه التنفيذ، إلا أنه أهدر الركلة بعدما ارتطمت كرته بالعارضة في الدقيقة 94، لتضيع فرصة التعادل وينتهي اللقاء بفوز ثمين للعين رفع رصيده إلى 13 نقطة في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد شباب الأهلي عند 10 نقاط