النصر يهزم «شعب حضرموت» في افتتاح البطولة العربية لكرة السلة

دشن فريق السلة في نادي النصر مشواره في البطولة العربية للأندية، بانتصارٍ عريض على ضيفه شعب حضرموت اليمني، جاء بفارق 23 نقطة وبنتيجة (90-67)، في مباراة جمعتهما اليوم

الخميس، لحساب المجموعة الأولى، في افتتاح البطولة المقامة في نسختها الـ 37 في دبي حتى السادس من أكتوبر المقبل.

كما شهدت الجولة، ولحساب المجموعة الثانية، فوز أهلي طرابلس على حساب الكويت الكويتي بفارق أربع نقاط وبنتيجة (76-72).

وجاءت البداية قوية من قبل شعب حضرموت اليمني بإنهاء الربع الأول متفوقاً بنتيجة (23-19)، إلا أن سرعان ما استعاد النصر اتزانه ونجح في إنهاء الشوط الأول لصالحه بواقع (52-43) بنيل لاعبيه الأفضلية بنتيجة الربع الثاني (33-20).

وواصل النصر نشاطه خلال مجريات الشوط الثاني ونجح تدريجياً في توسيع الفارق نحو حسم النتيجة بفارق كبير بنيل لاعبيه الأفضلية بنتائج الربعين الثالث والرابع بواقع (16-14 و22-20).