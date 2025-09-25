تاجير يعتذر.. ومدرب الجزيرة غاضب من قرار تحكيمي مثير للجدل

كرّس الوحدة تفوقه التاريخي على غريمه التقليدي الجزيرة، بعدما حقق فوزاً مثيراً بهدف دون رد، في قمة الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، ليستمر سجله الإيجابي في الديربي للعام الخامس على التوالي.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، عندما سجّل مدافع الجزيرة، رافيل تاجير، بالخطأ في مرماه، ليمنح «أصحاب السعادة» ثلاث نقاط ثمينة رفعت رصيدهم في جدول الترتيب.

وعقب صافرة نهاية المباراة التي أقيمت على ملعب الجزيرة، أمام نحو ٤٠٠٠ متفرج، لم يُخفِ رافيل تاجير شعوره بالأسف بعدما تسبب في خسارة فريقه، حيث قال في تصريحات صحافية: «لم أقصد ارتكاب هذا الخطأ، ومن سوء الحظ أننا خسرنا بهذه الطريقة، كنا نستحق على الأقل الخروج بالتعادل لو احتُسبت ركلة الجزاء التي طالبنا بها في الدقائق الأخيرة».

وشهدت نهاية المباراة واقعة مثيرة حينما احتسب حكم اللقاء، الهولندي سيردار جوزبيوك، ركلة جزاء عند الدقيقة 89 لمصلحة الجزيرة، قبل أن يتراجع عنها بعد مشاورات مع غرفة (الفار) ومساعديه من دون أن يعود لمشاهدة اللقطة تلفزيونياً.

من جهته، أعرب مدرب الجزيرة، الهولندي مارينو بوشيتش، عن خيبة أمله من قرار الحكم عدم احتساب ضربة الجزاء في نهاية اللقاء، وقال خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «أعتقد أن حكم اللقاء أضاع علينا فرصة مُحققة للتعادل، ولا أريد التعليق على قراره أكثر من ذلك»، وفي المقابل قال مدرب الوحدة، البرتغالي جوزيه مورايس: «المباراة لم تكن سهلة على طاقم التحكيم، بعدما شهدت الكثير من القرارات»، وأضاف: «الوحدة لعب بشكل ذكي جداً في شوطَي المباراة».