كلباء يهزم 9 لاعبين من خورفكان بـ «ريمونتادا» مثيرة

اغتنم فريق كلباء النقص العددي في صفوف مضيفه خورفكان، وقلب تأخره بهدفين إلى انتصار ثمين 4-2، أمس، في الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين، التي شهدت تألقاً لافتاً للاعب «النمور»، الفلسطيني أحمد أبوناموس، الذي لعب دور الورقة الرابحة.

وكان خورفكان «صاحب الأرض» قد تعرّض لبطاقتين حمراوين، إثر طرد لاعبيه أحمد جشك في الدقيقة (19) والبرازيلي لورينسي (63)، واضطر إلى إكمال المباراة بتسعة لاعبين، ما أسهم في عدم قدرته على الحفاظ على تفوقه بهدفين، وفقد طاقته أمام مواكبة الكثرة العددية للاعبي كلباء الذين استغلوا الموقف وخرجوا بانتصار كبير.

ورفع كلباء رصيده إلى 10 نقاط في المركز الرابع، وتجمد رصيد خورفكان عند أربع نقاط في المركز 11.

وعلى الرغم من أن المباراة تعد «ديربي الساحل الشرقي»، فإن مدرجات ملعب خورفكان التي تتسع لنحو 6550 مقعداً ظهر الكثير منها شاغراً.

وافتتح خورفكان شريط أهداف المباراة عن طريق البرازيلي لورينسي دو ناسيمينتو، الذي أكمل كرة عرضية وصلته من البرتغالي فيليبي (32).

وحصل خورفكان على ضربة جزاء بعد عودة الحكم زايد الحمادي إلى تقنية الفيديو (الفار)، بعد أن لامست الكرة يد لاعبه السلوفيني ميها بلازيتش، سجل منها المغربي طارق تيسودالي هدف خورفكان الثاني (45+3).

ونجح كلباء في التقليص، بعد تسديدة للاعبه الفرنسي سيكو بابا (55) في الزاوية البعيدة لمرمى خورفكان.

وفي الدقيقة 63 لعب «النسور» بتسعة لاعبين، بعد الطرد الثاني للبرازيلي لورينسي، قبل أن يتمكن الإيراني شهريار من تسجيل هدف التعادل لكلباء في الدقيقة 64، بعد هجمة صنعها الفلسطيني أحمد أبوناموس، قبل أن يسجل الأخير الهدف الثالث من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء (86)، ثم سجل الصربي نيمانيا جوفيتش الهدف الرابع في الدقيقة 88.