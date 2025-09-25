فليك: «خيبة الكرة الذهبية» ستلهم لامين جمال

رأى مدرب برشلونة الإسباني، الألماني هانزي فليك، أن خيبة عدم فوز لاعبه لامين جمال، الإثنين الماضي، بجائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة «فرانس فوتبول» سنوياً لأفضل لاعب كرة قدم، ستُلهِم ابن الـ18 عاماً الذي حل وصيفاً لمهاجم باريس سان جرمان، الفرنسي عثمان ديمبلي.

وأفاد فليك في مؤتمر صحافي: «لقد تحدثت إليه، وأعتقد أنه يراها (الأمور) بالشكل الصحيح، وبالتالي ما حصل يشكل حافزاً له من أجل الموسم المقبل».

وانحصر الصراع على الجائزة المرموقة بين ديمبيلي وجمال، بعد تقليص لائحة المرشحين الـ30، وقد نالها الفرنسي نتيجة قيادة فريقه سان جرمان إلى الثلاثية المحلية، والأهم بالتأكيد دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ النادي الباريسي.

من جهته، تألق لامين جمال الموسم الماضي بتسجيله 18 هدفاً في 55 مباراة خاضها ضمن جميع المسابقات، مسهماً في إحراز فريقه للألقاب المحلية الثلاثة، الدوري والكأس والكأس السوبر، لكن مشوار النادي الكاتالوني في دوري أبطال أوروبا انتهى عند نصف النهائي.

واعتبر فليك أن «ديمبيلي استحق الجائزة أيضاً.. إنها مسألة تصويت، ويمكن أن تحدث الكثير من الأمور، وأعتقد أنه (جمال) تقبلها برحابة صدر، وهو متحمس لإظهار ذلك هذا الموسم».

وتابع: «قد يكون أيضاً مرشحاً الموسم المقبل للفوز بالكرة الذهبية، لكني أُقدر حقاً أن العديد من لاعبي فريقنا في هذا الوضع (الترشح للفوز بالجائزة)، وهذا أمر رائع لفريقنا. هذا يُظهر كثيراً كيف كان موسمك الماضي، وهذا أيضاً هدفنا لهذا الموسم». وسيغيب جمال الذي نال جائزة ريمون كوبا لأفضل لاعب تحت 21 عاماً، ليصبح أول لاعب يحقق ذلك لعامين توالياً، عن مباراة الدوري المحلي (اليوم) ضد ريال أوفييدو، بسبب إصابة في الفخذ، حيث سيحاول حامل اللقب البقاء قريباً من غريمه ريال مدريد المتصدر، الذي فاز على ليفانتي الثلاثاء وتقدم بخمس نقاط على الفريق الكاتالوني.

وفي الموسم الماضي، عانى الفريق الكاتالوني في المباريات التي خاضها من دون جمال، لكن يبدو أنه تجاوز هذه العقبة بعدما حقق فوزين كاسحين على فالنسيا (6-0) وخيتافي (3-0) بغيابه.

وقال فليك إنه «سعيد جداً، لا أفكر أبداً في اللاعب الذي سيغيب، بل أركز فقط على الفريق الذي في تصرفنا، على اللاعبين الذين يشكلون الخيارات المتاحة للتشكيلة الأساسية».