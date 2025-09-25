«دبي للرياضات البحرية» يدشن الموسم الجديد بالقوارب الشراعية 22 قدماً

أعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية فتح باب التسجيل للمشاركة في الجولة الأولى من سباق القوارب الشراعية فئة 22 قدماً، الذي يقام بعد غد، ويدشن انطلاقة الموسم الجديد للنادي، وسط توقعات بمشاركة واسعة من نخبة النواخذة والمتسابقين الذين يرسمون سنوياً أروع لوحات التنافس على شواطئ دبي الخلابة، وذكر النادي، في بيان صحافي، أنه يتيح التسجيل عبر موقعه الإلكتروني الرسمي dimc.ae، لتوفير الوقت والجهد على المشاركين، من خلال إتمام كل إجراءات تسجيل المحمل والرقم الخاص به وتفاصيل المالك والنوخذة، وفئات المشاركين للبحارة، إذ سيكون السباق مخصصاً لفئتَي الناشئين من مواليد 2009 إلى 2017، والشباب من مواليد 2004 إلى 2017، على ألّا يقل عدد الطاقم عن ثلاثة.

كما قام النادي بتعميم ونشر تعليمات سباق القوارب الشراعية فئة 22، التي تشمل كل الجوانب الخاصة باللوائح والنظم، وكل ما يخص السباق.

من جانبه، رحب المدير التنفيذي للنادي، محمد حارب، بجميع المشاركين في سباق القوارب الشراعية فئة 22 قدماً، الذي يمثل باكورة منافسات الموسم الجديد 2025-2026، الذي سيكون زاخراً بالفعاليات من السباقات والمهرجات والكرنفالات البحرية المتنوعة والشاملة لمختلف التخصصات، وأكد حارب اعتماد جميع الإجراءات الفنية واللوائح التنظيمية للسباق، وتطبيقها وفق أدق التفاصيل لمراعاة الجهود والتحضيرات الكبيرة التي قام بها المشاركون، ما يعكس قوة سباقات القوارب الشراعية في الدولة.