«سلة الوحدة» تدعّم صفوفها بالأميركيَّين باتريك ونيكولاس

أعلن المدير الفني لفريق كرة السلة في نادي الوحدة، المدرب السوري نضال بكري، عن تدعيم صفوف الفريق بالمحترفَين الأميركيَّين باتريك لافون بورنيت، ونيكولاس ريان بانيارد، استعداداً لمشاركة «العنابي» في بطولة أبوظبي الدولية التي ينظمها مجلس أبوظبي الرياضي، وتُقام على صالة نادي الجزيرة، خلال الفترة من 29 سبتمبر الجاري حتى الخامس من أكتوبر المقبل.

وقال بكري في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»: «تم اختيار اللاعبين بناءً على احتياجات الفريق الفنية، إلى جانب الخبرات التي يمتلكانها في مسيرتهما الاحترافية».

وأوضح: «يشغل باتريك، القادم من الدوري العراقي، مركز صانع الألعاب، في حين يتمتع نيكولاس، الذي يلعب في مركز الارتكاز، بخبرات واسعة في الدوريات الإفريقية وأميركا اللاتينية».

وأضاف: «تمثّل البطولة، التي تضم أندية الرياضي والشانفيل اللبنانيين، وأستانا الكازاخستاني، و(تي إن تي) من الدوري الفلبيني، إضافة إلى فريقَي الشارقة والظفرة من الإمارات، محطة مهمة في إعداد الفريق للموسم الجديد، خصوصاً من حيث الاستفادة من الاحتكاك بمدارس كروية متنوعة».

واختتم بكري تصريحاته قائلاً: «نتطلع إلى تمثيل مشرّف لكرة السلة الإماراتية في بطولة يتوقع أن تشهد الكثير من الندية، إذ تُعد محطة إعداد مهمة للاستحقاقات المحلية والخارجية، خصوصاً أنها تسبق انطلاق دوري سوبر غرب آسيا، المؤهل إلى دوري أبطال آسيا».