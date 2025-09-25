الدورة الرياضية العمالية السابعة تنطلق الأحد في دبي

تنطلق، الأحد المقبل، منافسات الدورة الرياضية العمالية السابعة، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي، تحت شعار «إسعادهم هدفنا»، وتستمر حتى 30 يونيو 2026، بمشاركة آلاف العمال من الرجال والسيدات من مختلف الجنسيات، ومن خلال 19 فعالية متنوعة تقام في مختلف مناطق دبي.

وذكر مجلس دبي الرياضي، في بيان صحافي، أن الدورة توفر فعاليات رياضية تلبي مختلف الثقافات والهوايات والقدرات البدنية للعمال، حيث تشمل 14 لعبة رياضية، من أبرزها الكبادي، وكرة القدم، وكرة السلة، والكرة الطائرة، ومصارعة الذراعين، وشد الحبل، والريشة الطائرة، والسباحة، والكريكيت، والماراثون، والثرو بول، والدراجات الهوائية، كما تتضمن الفعاليات مناسبات وطنية وعالمية، مثل اليوم الوطني الإماراتي، واليوم العالمي للعمال.

وتفتتح منافسات الدورة ببطولة الريشة الطائرة للرجال والسيدات، التي تُقام في الصالة الرياضية بملاعب دلسكو، وتستمر حتى 12 أكتوبر المقبل، بمشاركة مئات اللاعبين، الذين يمثلون مختلف الشركات العاملة في دبي.

وأكد المجلس أن الدورة تشهد في نسختها السابعة توسعاً غير مسبوق في أعداد الألعاب الرياضية والمشاركين ومدة المنافسات، حيث تمتد على مدار 10 شهور، وزاد عدد الألعاب إلى 14، بعد إضافة مسابقات الماراثون والدراجات الهوائية، كما ارتفع عدد البطولات المخصصة للنساء العاملات، ما يتيح فرصة أكبر للشركات وموظفيها للمشاركة. وتوزع البطولات على مواقع متعددة داخل بيئة عمالية متميزة، تشمل مناطق سكن العمال في دبي.

ويهدف مجلس دبي الرياضي من تنظيم الدورة الرياضية العمالية إلى إتاحة الفرصة للعاملين بالشركات لرفع مستوى لياقتهم البدنية، وإرساء شراكة فاعلة بين المؤسسات الحكومية والخاصة، من خلال توفير فرص التواصل بينهم، إلى جانب تحسين ظروف العمل من أجل رفع الإنتاجية واستثمار أوقات فراغهم في ممارسة الرياضة والنشاط البدني، ومشاركتهم في أجواء مملوءة بالمنافسة والترفيه بما يتوافق مع رؤية المجلس.

وتُقام هذه الدورة الرياضية الرائدة بالتعاون مع عدد من المؤسسات الوطنية الحكومية والخاصة، وهي: اللجنة الدائمة لشؤون العمال بدبي، وشرطة دبي، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، لتعزيز التكامل المؤسسي، ودعم المبادرات المجتمعية الموجهة للعمال.

