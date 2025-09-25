«اتحاد الكاراتيه» يوزع الحقائب الإدارية

عقد اتحاد الكاراتيه، أول من أمس، بمقره في دبي، اجتماعه الأول للدورة الانتخابية 2024-2025، تم خلاله توزيع الحقائب الإدارية، وإعادة هيكلة اللجان العاملة في الاتحاد.

ترأس الاجتماع رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي.

وشهد الاجتماع تكليف راشد عبدالمجيد آل علي بمنصب نائب أول للرئيس رئيساً للجنة المنتخبات، والمهندس مروان سنكل نائباً ثانياً للرئيس، والمهندس حميد شامس أميناً عاماً للاتحاد، والدكتور عبدالله البادي أميناً عاماً مساعداً رئيساً للجنة الإعلامية واللجنة الاستراتيجية والمستقبل ولجنة التسويق والاستثمار.

وأوكلت مهام المدير المالي لعضو مجلس الإدارة، محمد حربوك، فيما يتولى إبراهيم النعيمي رئاسة لجنة المسابقات، ومريم الشامسي رئاسة لجنة المرأة، وأحمد سالم نائباً لرئيس لجنة المنتخبات، ومحمد عباس رئيساً للجنة الفنية ولجنة الاختبارات، والحكم الدولي جابر الزعابي رئيساً للجنة الحكام، وأحمد ناصر الحرازي رئيساً للجنة التنظيم.

كما أقر الاتحاد مشاركة المنتخبات في تصفيات باريس المؤهلة لبطولة العالم للكبار، من 17 إلى 19 أكتوبر المقبل، في فرنسا، وبطولة التضامن الإسلامي في السعودية من 11 إلى 12 نوفمبر المقبل.

واعتمد المجلس استضافة بطولة الدوري العالمي للشباب والناشئين في إمارة الفجيرة فبراير 2026.