صفقة هجومية قوية في الطريق إلى الوحدة

أكدت صحيفة «فوتبول 100» الأوروغويانية أن نادي الوحدة الإماراتي في طريقه لإبرام صفقة قوية، لتدعيم خط هجوم «العنابي»، قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية.

وقالت الصحيفة: «إن المهاجم الأوروغوياني، ماكسي سيلفيرا، دخل دائرة الاهتمام في سوق الانتقالات، بعد أن عُرض اسمه على نادي الوحدة، في صفقة قد تشهد تطورات خلال الأيام المتبقية من فترة القيد في دوري أدنوك للمحترفين».

وأضافت: «سيلفيرا، الذي يرتبط بعقد مع ناديه الحالي بينيارول، لم يجدد عقده حتى الآن، ما يفتح الباب أمام رحيله مجاناً في ديسمبر المقبل إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق للتجديد»، مشيرة إلى أن هذا السيناريو يدفع إدارة بينيارول للتفكير بجدية في الاستفادة مالياً من انتقاله في السوق الحالي بدلاً من خسارته مجاناً.

وتابعت: «المهاجم البالغ من العمر 28 عاماً قدم مستويات لافتة مع بينيارول، وأصبح أحد أبرز الأوراق الهجومية في الدوري الأوروغوياني، ما جعل عروض الخارج تطرق بابه في أكثر من مناسبة».

وواصلت: «انتقاله إلى الوحدة، إذا اكتمل، سيمثل إضافة هجومية قوية للفريق الإماراتي الذي يسعى لتعزيز صفوفه بخيارات هجومية جديدة قبل إغلاق السوق، وبينما ينتظر اللاعب وضوح الموقف، يبقى مستقبل سيلفيرا معلقاً بين قرار التجديد مع بينيارول أو خوض تجربة جديدة في الدوري الإماراتي».

ويلعب ماكسي سيلفيرا في مركز المهاجم الصريح، ويتميز بسرعته وقدرته على التحرك خلف المدافعين، وإنهاء الهجمات بكفاءة، إذ بدأ مسيرته مع نادي دانوبيو في أوروغواي، قبل أن يلفت الأنظار بفضل حسه التهديفي، وينتقل إلى نادي بينيارول، حيث واصل التألق، وأصبح أحد أبرز عناصره الهجومية. كما خاض تجارب احترافية قصيرة خارج أوروغواي، من بينها في المكسيك مع كويريتارو، لكنه استعاد بريقه بعد العودة إلى الدوري الأوروغوياني.

وسجل سيلفيرا أرقاماً جيدة مع بينيارول في المواسم الماضية، ويُنظر إليه كمهاجم قادر على صناعة الفارق في المباريات الكبيرة، بفضل حضوره البدني وتحركاته داخل منطقة الجزاء، ورغم عدم ظهوره بشكل بارز مع منتخب أوروغواي الأول حتى الآن، إلا أنه يعتبر من الأسماء المرشحة لمغادرة الفريق بسبب تألقه اللافت مع بينيارول.

من جهة أخرى، ذكرت صحيفة «لانسي» البرازيلية أن نادي أتلتيكو مينيرو واللاعب جونيور سانتوس رفضا عرضاً من نادي الوحدة للتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الحالية.

وقالت: «اللاعب انضم إلى أتلتيكو في بداية العام، مقابل أكثر من ثمانية ملايين يورو، ويُعتبر من الاستثمارات المهمة في النادي، ولن يرحل عن الفريق».

وأشارت إلى أن «الوحدة أجرى استفساراً رسمياً خلال فترة الانتقالات، لكن النادي البرازيلي واللاعب اتفقا على عدم القبول في تلك اللحظة، وقد يبقى سانتوس مع أتلتيكو حتى الموسم المقبل ضمن خطة الفريق لإعادة بناء صفوفه».

• سيلفيرا يلعب في مركز المهاجم الصريح ويتميز بالسرعة وإنهاء الهجمات بكفاءة.

• صحيفة «لانسي» البرازيلية: أتلتيكو مينيرو يرفض انتقال اللاعب سانتوس إلى «العنابي».