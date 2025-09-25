كوزمين يتجه لتعديلات محدودة على قائمة المنتخب.. والتجمع الأحد

يستعد المنتخب الوطني لكرة القدم للدخول في معسكر إعداد داخلي بدبي، اعتباراً من الأحد المقبل، ضمن المرحلة الأخيرة من برنامج التحضير لخوض مباراتيه الحاسمتين أمام منتخبَي عُمان وقطر، يومَي 11 و14 أكتوبر المقبل، في الدوحة، ضمن الملحق المؤهل إلى كأس العالم 2026.

وسيكتفي الجهاز الفني، بقيادة المدرب الروماني أولاريو كوزمين، خلال هذا المعسكر، بإجراء تدريبات يومية فقط، دون خوض أي مباريات ودية حتى موعد السفر إلى الدوحة.

ومن المتوقع أن يعلن كوزمين، خلال الساعات المقبلة، القائمة الجديدة للمنتخب، التي يُنتظر أن تشهد تغييرات محدودة فقط، بناءً على جاهزية بعض اللاعبين من الناحية البدنية والفنية والذهنية، خصوصاً في ظل الإصابات التي تعرض لها عدد من العناصر المؤثرة، ما قد يربك حسابات المدرب، لاسيما أن بعض هذه الأسماء كانت ضمن ركائز خططه الفنية، مثل لاعبي الشارقة لوان بيريرا وماركوس ميلوني، كما يُتوقع أن تشهد القائمة عودة بعض العناصر التي غابت في الفترة الماضية بداعي الإصابة، مثل لاعب العين يحيى نادر، ولاعب الشارقة ماجد حسن، الذي عاد أخيراً للمشاركة مع فريقه، بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن صفوف النادي والمنتخب سابقاً.

وترصد «الإمارات اليوم» أربع محطات رئيسة ساهمت في تجهيز «الأبيض»، الذي أصبح على بُعد خطوتين فقط من تحقيق إنجاز جديد للكرة الإماراتية بالتأهل للمرة الثانية في تاريخه إلى نهائيات كأس العالم.

3 معسكرات إعداد

حدّد الجهاز الفني للمنتخب ثلاث مراحل إعداد رئيسة، خاض منها معسكرين حتى الآن: الأول في النمسا خلال يوليو الماضي، والثاني في دبي خلال أغسطس الماضي، فيما سيكون المعسكر الثالث والأخير في دبي، بداية من الأحد المقبل، في إطار حرص الجهاز الفني على تجهيز المنتخب من جميع الجوانب الفنية، والبدنية، والمعنوية، والذهنية، وصولاً إلى أعلى درجات الجاهزية.

وقد كشفت معسكرات الإعداد السابقة والمباريات الودية التي خاضها المنتخب عن عدد من النقاط الإيجابية والسلبية التي سيتعامل معها الجهاز الفني خلال المرحلة المقبلة.

4 مباريات ودية

خاض المنتخب، تحت قيادة المدرب كوزمين، أربع مباريات ودية أخيراً، منها مباراتان خلال المعسكر الخارجي في النمسا، حيث فاز على فريق ليتشي الإيطالي بنتيجة 3-1، وعلى فريق برافو السلوفيني بنتيجة 2-1، كما لعب في معسكره الأخير في دبي مباراتين أمام منتخبَي سورية والبحرين، حيث فاز على سورية 3-1، وعلى البحرين 1-0.

حملة دعم كبيرة

أطلق اتحاد كرة القدم، الأسبوع الماضي، حملة دعم جماهيرية وإعلامية واسعة تحت شعار «حلم وطن»، تهدف إلى مؤازرة المنتخب في مشواره المقبل في ملحق كأس العالم من خلال حشد الجماهير ووسائل الإعلام ومختلف قطاعات المجتمع للوقوف خلف «الأبيض».

ولاقت الحملة تفاعلاً كبيراً في الأوساط الرياضية في ظل قناعة عامة بأن التأهل ممكن رغم صعوبة المواجهتين، إذا تكاتفت الجهود خلال المرحلة القادمة.

تأجيل الجولة السادسة

قررت رابطة المحترفين لكرة القدم، بالتنسيق مع اتحاد الكرة والجهازين الفني والإداري للمنتخب، تأجيل مباريات الجولة السادسة من الدوري، لتُقام اعتباراً من 16 أكتوبر المقبل، وذلك لإتاحة الفرصة الكافية للمنتخب للاستعداد الجيد لهذا الاستحقاق التاريخي.