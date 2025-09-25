عجمان يقرر إغلاق ملف التعاقدات الجديدة حالياً

شدد مدير الكرة بنادي عجمان، محمد حسين، على أن مواجهة فريقه المرتقبة أمام الجزيرة في دور الـ16 من كأس رئيس الدولة ستكون الأصعب، والأكثر إثارة في هذه المرحلة، مشيراً إلى أن خصوصية المسابقة تجعل من الصعب التكهن بنتائجها، فيما كشف عن قرار النادي بإغلاق ملف التعاقدات الجديدة في الفترة الحالية.

وقال محمد حسين لـ«الإمارات اليوم»: «لا يمكن القول إن هناك قمماً حقيقية في هذا الدور، لكن مواجهة عجمان مع الجزيرة تحمل كل معايير القوة والإثارة، فهي تجمع بين فريقين يقدمان كرة هجومية ممتعة، ولديهما عناصر قادرة على صناعة الفارق في أي لحظة، وأعتقد أن المتعة مضمونة في هذه المباراة، التي أراها الأبرز في جدول مباريات هذا الدور، إلى جانب لقاء خورفكان مع كلباء».

وأضاف: «الجزيرة تحديداً فريق جاهز للمنافسة على البطولات هذا الموسم، فقد أبرم تعاقدات نوعية دعمت صفوفه، ويملك خبرة كبيرة في التعامل مع المباريات الحاسمة، لكن في الوقت نفسه مباريات الكأس تختلف عن الدوري، فهي لا تخضع للحسابات النظرية، بل تعتمد على التفاصيل الصغيرة، لذلك أرى أن الحظوظ متساوية بيننا وبين الجزيرة، وقد تحسمها لحظة تركيز أو اجتهاد فردي».

وتحدث حسين عن الطفرة التي شهدتها نتائج عجمان في آخر جولتين، موضحاً: «الفريق استعاد الكثير من توازنه بعد عودة عناصر مؤثرة غابت فترات طويلة بسبب الإصابة، مثل بلال يوسف الذي يعتبر من ركائز خط الوسط، إضافة إلى عصام فايز وليثري سيلفا، كما أن جونيور فليمينغس عاد ليقدم الإضافة في خط المقدمة، وهو لاعب يتمتع بإمكانات هجومية كبيرة، وعودة هذه المجموعة منحت الجهاز الفني خيارات متعددة على مستوى التشكيل، وأعادت إلى الفريق حيويته داخل الملعب»، وتابع: «من المهم أن نحافظ على هذا النسق التصاعدي، وأن نستثمر هذه الانتعاشة لمواصلة سلسلة النتائج الإيجابية، خصوصاً أن هدفنا هو التقدم إلى المراكز الدافئة، والمنافسة على المربع الذهبي إذا سنحت الفرصة».

وعن مباراة الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين أمام بني ياس، المقررة غداً، قال مدير الكرة في عجمان، إنها «لا تقل صعوبة عن مباريات الكأس، خصوصاً أن بني ياس عاد للتو للتعاقد مع مدربه السابق، الروماني دانيال إيسايلا، الذي نعرفه جيداً، وندرك أسلوبه المبني على الانضباط التكتيكي والضغط النفسي على الخصوم، ووجوده سيجعل من بني ياس فريقاً صعباً، وعلينا أن نكون في قمة تركيزنا لحصد النقاط الثلاث».

وحول إمكانية تدعيم صفوف الفريق بلاعبين جدد قبل غلق باب القيد الصيفي، قال محمد حسين: «كنا نسعى بالفعل للتعاقد مع لاعب جديد يضيف للفريق، لكننا فضّلنا عدم التسرع في الاختيار، إذ لم تتحقق الظروف التي تسمح بضم لاعب يفوق إمكانات المجموعة الحالية، لذلك تقرر إغلاق الملف حالياً، على أن تتم دراسته من جديد في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وهو الوقت الأنسب لتقييم احتياجات الفريق بشكل أدق».