رافيل تاجير يعتذر لجمهور الجزيرة.. والمدرب بوشيتش: «الحكم حرمنا التعادل مع الوحدة»

كرّس الوحدة تفوقه التاريخي على غريمه التقليدي الجزيرة بعدما حقق فوزاً مثيراً بهدف دون رد، اليوم الأربعاء، في قمة الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، ليستمر سجله الإيجابي في الديربي للعام الخامس على التوالي.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، عندما سجّل مدافع الجزيرة، التركي رافيل تاجير بالخطأ في مرماه، ليمنح «أصحاب السعادة» ثلاث نقاط ثمينة رفعت رصيدهم في جدول الترتيب.

وعقب صافرة النهاية، لم يُخفِ رافيل تاجير شعوره بالأسف بعدما تسبب في خسارة فريقه، حيث قال في تصريحات صحافية: «لم أقصد ارتكاب هذا الخطأ، ومن سوء الحظ أننا خسرنا بهذه الطريقة. كنا نستحق على الأقل الخروج بالتعادل لو احتُسبت ركلة الجزاء التي طالبنا بها في الدقائق الأخيرة».

وشهدت نهاية المباراة واقعة مثيرة حينما احتسب حكم اللقاء الهولندي سيردار جوزبيوك ركلة جزاء عند الدقيقة 89 لمصلحة الجزيرة، قبل أن يتراجع عنها بعد مشاورات مع غرفة (الفار) ومساعديه، من دون أن يعود لمشاهدة اللقطة تلفزيونياً.

من جهته، أعرب مدرب الجزيرة، الهولندي مارينو بوشيتش، عن خيبة أمله من قرار الحكم بعدم احتساب ضربة الجزاء في نهاية اللقاء، وقال خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «أعتقد أن حكم اللقاء أضاع علينا فرصة مُحققة للتعادل، ولا أريد التعليق على قراره أكثر من ذلك».

وأضاف: «راضٍ جداً عن أداء فريقي، خصوصاً في الشوط الثاني، وعن تعاون اللاعبين مع طرق اللعب المتعددة التي لجأنا إليها خلال المباراة، سواء بعد خروج محمد النني بداعي الإصابة، أو لتعزيز الشق الهجومي بغية تعديل النتيجة».

وبفوزه الجديد، مدّد الوحدة سلسلة نتائجه الإيجابية أمام الجزيرة إلى 10 مباريات متتالية دون هزيمة، بواقع سبعة انتصارات وثلاثة تعادلات، ليؤكد تفوقه الواضح في ديربي العاصمة.

وفي المقابل، شدد مدرب الوحدة، البرتغالي جوزيه مورايس، على أن «مباراة (ديربي أبوظبي) كانت نموذجا لمواجهات كرة القدم من حيث القوة والالتحمات والإثارة ما كفل المتعة للجمهور»، وقال في المؤتمر الصحافي: «المباراة لم تكن سهلة على طاقم التحكيم أيضا، بعدما شهدت الكثير من القرارات وأبرزها ضربة الجزاء للجزيرة، ليقوم بإلغائها بعدما أخذ وقته من المشاورات مع مساعديه».

وأضاف: «يمكنني القول بأن الوحدة لعب بشكل ذكي جداً في شوطي المباراة، إذ حققنا ما أردناه عبر التقدم بهدف، ودافعنا بصورة مثالية في الشوط الثاني والذي أجبرنا فيه الجزيرة على لعب الكرات الطولية، فكانت الأمور أسهل نسبيا لدفاعنا».