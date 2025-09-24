تأهل الحمرية ودبا الحصن والعروبة ويونايتد في الكأس

تأهلت فرق الحمرية ودبا الحصن والعروبة ويونايتد، اليوم الأربعاء، إلى الدور التمهيدي الثالث لأندية الدرجة الأولى المؤهل إلى دور الـ16 من مسابقة كأس رئيس الدولة لكرة القدم.

وشهدت المباريات ندية وإثارة، إذ تغلب دبا الحصن على العربي بهدفين دون مقابل، سجلهما الجزائري عكاشة حمزاوي (18) والبرازيلي لوكاس روشا (86)، فيما فاز الحمرية على حتا بهدف وحيد أحرزه عبدالله ابراهيم (40).

وقهر العروبة مضيفه مجد 3-2، إذ سجل أهداف الفائز البرازيلي ايفانيلدو سيلفا (10)، والبرتغالي ايفانيلدو سيلفا (42)، والبرازيلي فرانسيسكو دييجو(66)، بينما أحرز فريق مجد لاعبه الجزائري أبوبكر بوكتوح (34)، وعبدالله الحمادي (80)، وفاز فريق يونايتد على نظيره الذيد بهدف دون مقابل سجله البرازيلي جوستافو اوليفير (42).

وسيلعب في الدور التمهيدي الثالث يونايتد مع دبا الحصن، والحمرية مع العروبة لتحديد الفريقين الذين سيلتحقان بأندية المحترفين في دور الـ 16.