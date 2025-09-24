الوحدة يقتنص الجزيرة بنيران صديقة

انتزع الوحدة صدارة جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم مؤقتاً، بعدما حسم "ديربي أبوظبي" لصالحه بفوز صعب على مضيفه الجزيرة بهدف دون رد، في المواجهة التي جمعتهما اليوم الأربعاء ضمن الجولة الخامسة.

وجاء هدف اللقاء الوحيد عبر مدافع الجزيرة رافيل تاجير بالخطأ في مرماه عند الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، بعدما حاول إبعاد عرضية السوري عمر خريبين، إلا أن كرته استقرت في شباك الحارس علي خصيف.

ورفع "العنابي" رصيده إلى 11 نقطة من ثلاث انتصارات وتعادلين، مواصلاً سجله الخالي من الهزائم للمباراة الـ17 على التوالي في الدوري، فيما تجمد رصيد "فخر أبوظبي" عند 7 نقاط في المركز السادس مؤقتاً.

وتعود آخر خسارة للوحدة في البطولة إلى الموسم الماضي، حين سقط أمام عجمان 4-3 في الجولة الـ14.

وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة واقعة مثيرة للجدل، بعدما احتسب الحكم الهولندي سيردار جوزبيوك ركلة جزاء لصالح الجزيرة في الدقيقة 89، قبل أن يتراجع عن قراره بعد مشاورات مطولة مع غرفة الـ"فار" ومساعديه، دون أن يعود لمشاهدة اللقطة بنفسه عبر الشاشة.