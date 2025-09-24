كلباء يغتنم النقص العددي.. ويهزم 9 لاعبين من خورفكان

اغتنم فريق كلباء النقص العددي في صفوف مضيفه خورفكان وقلب تأخره بهدفين إلى انتصار ثمين 4-2 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، في الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين.

وكان خورفكان «صاحب الأرض» قد تعرض لبطاقتين حمراوتين إثر طرد لاعبيه أحمد جشك في الدقيقة (19) والبرازيلي لورينسي (63)، واضطر لإكمال المباراة بتسعة لاعبين، ما أسهم في عدم قدرته على الحفاظ على تفوقه بهدفين، وفقد طاقته أمام مواكبة الكثرة العددية للاعبي كلباء الذين استغلوا الموقف وخرجوا بانتصار كبير.

ورفع كلباء رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثالث، وتجمد رصيد خورفكان عند 4 نقاط في المركز 11 نقطة.

وعلى الرغم من ان المباراة تعد «ديربي الساحل الشرقي» فإن مدرجات ملعب خورفكان التي تتسع لقرابة 6550 مقعداً ظهر الكثير منها شاغراً.

وافتتح خورفكان شريط أهداف المباراة عن طريق البرازيلي لورينسي دو ناسيمينتو الذي أكمل كرة عرضية وصلته من البرتغالي فيليبي (32).

وحصل خورفكان على ضربة جزاء بعد عودة الحكم زايد الحمادي الى تقنية الفيديو (الفار) بعد أن لامست الكرة يد لاعبه السلوفيني ميها بلازيتش، سجل منها المغربي طارق تيسودالي هدف خورفكان الثاني (45+3).

ونجح كلباء من التقليص بعد تسديدة للاعبه الفرنسي سيكو بابا (55) في الزاوية البعيدة لمرمى خورفكان.

وفي الدقيقة 63 لعب «النسور» بتسعة لاعبين بعد الطرد الثاني للبرازيلي لورينسي قبل أن يتمكن الإيراني شهريار من تسجيل هدف التعادل لكلباء في الدقيقة 64 بعد هجمة صنعها الفلسطيني أحمد أبو ناموس، قبل أن يسجل الأخير الهدف الثالث من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء (86)، ثم سجل الصربي نيمانيا جوفيتش الهدف الرابع في الدقيقة 88.