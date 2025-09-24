مدرب عجمان يرفع سقف الطموحات قبل مواجهة بني ياس

أكد مدرب فريق عجمان، الصربي، غوران توفيجدزيتش، أن فريقه أتم استعداداته للمواجهة الصعبة أمام بني ياس، «الجمعة»، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين، مشيراً إلى أن المباراة ستكون تحدياً حقيقياً للفريقين.

وأوضح، أن بني ياس، رغم بدايته المتعثرة هذا الموسم، يضم عناصر مميزة وقادرة على تقديم مستويات عالية، مما يجعل اللقاء فرصة لاختبار جاهزية عجمان وقدرته على التعامل مع فرق قوية في الدوري.

وقال غوران في تصريحات صحافية: «نحن ننتظر مباراة في غاية الصعوبة أمام بني ياس، فهو فريق يمتلك لاعبين مميزين رغم أنه لم يحقق النتائج المرجوة في الجولات الأولى. هذه المباريات تعلمنا كيفية التعامل مع الخصوم الأقوياء، وتمنحنا الفرصة لتعزيز نقاط قوتنا وتصحيح أي أخطاء ظهرت في المباريات السابقة».

وأضاف: «لقد قمنا بالتحضير جيداً لهذه المواجهة، وعملنا على وضع خطط تكتيكية متنوعة تناسب أسلوب خصمنا، مع التركيز على استثمار كل الفرص التي تتاح لنا خلال المباراة، لدينا ثقة كبيرة في قدرات لاعبينا، ونتمنى أن نواصل الأداء الجيد الذي ظهرنا به في آخر مباراتين، بنفس الحماس والطاقة وروح الفريق الواحد».

وتطرق غوران إلى أهمية الحفاظ على الاستمرارية في النتائج، قائلاً: «حققنا نتيجة جيدة في أخر مباراتين، وسنعمل على استثمار هذا الفوز لتعزيز مكانتنا في الدوري، وتحقيق مزيد من النقاط التي تساعدنا على التقدم نحو أهدافنا، الأهم بالنسبة لنا هو أن يقدم الفريق كرة قدم منظمة وجماعية تظهر تطور اللاعبين واستعدادهم لكل مواجهة».