«الديربيات» والقمم تغيب عن ثُمن النهائي

أجرى اتحاد الإمارات لكرة القدم، أمس، قرعة الدور ثُمن النهائي من بطولة كأس رئيس الدولة بمنارة السعديات في العاصمة أبوظبي، للموسم الرياضي 2025-2026، التي أسفرت عن مواجهات هادئة، حيث خلت من مباريات القمم.

وسيفتتح حامل اللقب، شباب الأهلي، مشواره في البطولة خارج ملعبه أمام البطائح، فيما يلعب خورفكان على أرضه مع كلباء، ويلتقي الجزيرة مع عجمان، ويخوض النصر مباراة ثُمن النهائي على ملعبه أمام بني ياس، ويلعب الوحدة على أرضه مع الظفرة، ويخوض دبا مواجهة صعبة على ملعبه مع الوصل، ويلتقي المتأهل الأول من دوري الدرجة الأولى على ملعبه مع العين، أما المتأهل الثاني من دوري الدرجة الأولى فسيلتقي على ملعبه مع الشارقة.

وتقام المباريات بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة في دور الـ16 حتى التأهل إلى نهائي البطولة، بينما يتم تحديد ملاعب المباريات وفقاً للقرعة التي ستُجرى في كل دور على حدة حتى نصف النهائي، أما المباراة النهائية فقد تقررت إقامتها على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة في أبوظبي.

من جهته، قال الأمين العام لاتحاد الكرة، محمد عبدالله بن هزام الظاهري: «من هنا نبدأ نقطة الانطلاق نحو نهائي البطولة الأغلى، حيث تدخل الأندية المتأهلة إلى ثُمن النهائي بهدف المنافسة على لقب البطولة».

وأضاف في كلمة له على هامش القرعة: «المنتخب الوطني يستعد لخوض ملحق تصفيات كأس العالم 2026، حيث أطلق اتحاد الكرة حملة لدعم (الأبيض) في هذا التحدي، الذي نرجو أن يشهد تأهل المنتخب إلى المونديال».

وعن إقامة النهائي على استاد محمد بن زايد للمرة الثانية توالياً، قال: «الملعب يحمل اسم صاحب السموّ رئيس الدولة، واحتضن الملعب العديد من المباريات الدولية والبطولات المختلفة، لذلك تم اختياره لاستضافة المباراة النهائية في الموسم الحالي».

في المقابل، قال النائب الثاني لرئيس اتحاد كرة القدم، عبيد سالم الشامسي: «مسابقة كأس رئيس الدولة هي البطولة الأغلى، التي تنظر إليها الأندية هدفاً رئيساً في كل موسم».

وأضاف: «البطولة تُعدّ جزءاً أصيلاً من إرثنا وتاريخنا الرياضي العريق، كما أنها البطولة الأغلى في مسابقاتنا المحلية، ومناسبة وطنية نُعبّر من خلالها عن وفائنا وولائنا لقيادتنا الرشيدة، التي تدعم وتهتم بالرياضة والرياضيين في مختلف الأنشطة»، وتابع: «يبذل اتحاد الكرة جهوداً كبيرة من أجل تنظيم مباريات الكأس الغالية بأفضل صورة، ونشكر إدارات الأندية على تعاونها المستمر معنا، لكي تبقى كأس رئيس الدولة عنواناً بارزاً من عناوين الكرة الإماراتية، ومصدراً مهماً من مصادر قوتها».

وكانت مسابقة كأس رئيس الدولة انطلقت بمباريات تمهيدي فِرق الدرجة الأولى، حيث فاز العروبة على الإمارات 2-صفر، وتأهل الذيد على حساب ضيفه غلف يونايتد 2-1، وتغلب يونايتد على الاتفاق بهدفين دون رد، وفاز مجد على مصفوت 6-5 بركلات الترجيح بعد أن خيّم التعادل السلبي على الوقت الرسمي للمباراة، لتلتقي أندية دبا الحصن مع العربي، والحمرية مع حتا، ومجد مع العروبة، ويونايتد مع الذيد في الدور التمهيدي، إذ يتأهل فريقان من الأندية الثمانية ليكملا فِرَق دور الـ16 إلى جانب 14 نادياً من دوري أدنوك للمحترفين.