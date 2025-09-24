منتخب ألعاب القوى البارالمبي إلى نيودلهي للمشاركة في بطولة العالم

غادرت بعثة المنتخب الوطني لألعاب القوى لـ«أصحاب الهمم»، أمس، متجهة إلى العاصمة الهندية نيودلهي، للمشاركة في بطولة العالم لألعاب القوى «البارالمبية»، المقامة في الفترة من 27 سبتمبر الجاري إلى الخامس من أكتوبر المقبل.

وتضم بعثة المنتخب كلاً من اللاعبين: محمد الكعبي، ونورة الكتبي، وذكرى الكعبي، ومريم الزيودي، وأحمد جاسم، ومحمد عثمان.

واستعد المنتخب للبطولة بمحطات إعداد محلية وخارجية، آخرها معسكر تونس في الفترة بين الأول و19 من الشهر الجاري.

وأكد المدير الفني لمنتخب ألعاب القوى «البارالمبية»، صالح الرياحي، في تصريحات صحافية، أن «معسكر تونس مثّل محطة أساسية في رفع جاهزية اللاعبات واللاعبين بدنياً وفنياً وذهنياً، من خلال برامج تدريبية مكثفة».

وأضاف: «أسهمت فترة الإعداد في رفع مستويات التركيز، والحصول على مؤشرات فنية تبعث على التفاؤل بظهور قوي في بطولة العالم، وتحقيق نتائج مشرفة تليق بمكانة رياضة أصحاب الهمم الإماراتية».