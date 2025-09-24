«الفجيرة للتنس» يضيف 6 بطولات دولية جديدة إلى أجندته

أعلن نادي الفجيرة للتنس عن إضافة ست بطولات دولية جديدة إلى أجندته، ليرتفع بذلك عدد البطولات الإجمالي التي سينظمها إلى تسع بطولات، ستقام على ملاعبه برعاية اتحاد اللعبة خلال موسمَي 2025 و2026.

وتم الإعلان عن ذلك في المؤتمر الصحافي تم تنظيمه بمقر النادي في الفجيرة، بحضور رئيس مجلس إدارة النادي، عبدالغفور بهروزيان، والأمين العام للاتحاد، ناصر يوسف المرزوقي، ومدير النادي، هانية ريكي، وعدد من المسؤولين الرياضيين.

وسينظم النادي بطولتين دوليتين للرجال، ومثلهما للسيدات، إضافة إلى بطولة الشباب بإشراف الاتحاد الدولي للتنس، وبطولة المنتخبات التي تضم منتخبات دول مجلس التعاون الخليجي والعراق والأردن وإيران، وعبّر بهروزيان عن سعادته للمكانة الدولية التي أصبح عليها النادي، بحيث يتمكن من استقطاب نخبة من لاعبي العالم المميزين.

بدوره، بارك الأمين العام لاتحاد التنس، ناصر المرزوقي، لنادي الفجيرة للتنس ثقة الاتحاد الدولي بتنظيم بطولات دولية مميزة.