روشا: لا شيء يعيق طموحي مع الجزيرة

أكد اللاعب البرازيلي، ويليان روشا، أنه يشعر بسعادة كبيرة بعدما قرر الانتقال إلى نادي الجزيرة بداية من الموسم الحالي، لافتاً إلى أنه يسعى إلى حصد البطولات مع «فخر أبوظبي» بينما شدد على أنه لم يتأثر بالفارق في درجات الحرارة بين اللعب في روسيا والإمارات.

وقال روشا لـ«الإمارات اليوم» إن لعبه في درجات حرارة تصل إلى 45 درجة مئوية، بعدما كان يلعب في الكثير من الأوقات في درجات حرارة تصل إلى «تحت الصفر» في الدوري الروسي، لن يؤثر في مردوده مع الفريق.

وأوضح: «كنت ألعب في فريق كبير هو سبارتاك موسكو، كما انتقلت إلى الجزيرة وهو فريق كبير أيضاً، ولاشك أن الفارق في المناخ واضح بالتأكيد، فبعد البرد في روسيا جئت إلى بلد تصل فيه درجات الحرارة إلى 40 أو 45 درجة مئوية».

وتابع: «أنا في مرحلة التكيف، وقد لعبت بالفعل بعض المباريات الجيدة، حتى التدريبات لا تبدو مشكلة بالنسبة لي، فلا يهمني إن كان الجو مشمساً أو بارداً أو ماطراً، أنا أبذل كل جهدي للظهور بشكل جيد».

وأضاف: «البطولات مختلفة، والدول مختلفة، وكذلك الثقافات وأسلوب لعب كرة القدم، لكل دوري طابعه الخاص، ففي روسيا هناك صلابة بدنية وصراعات أكثر، بينما هنا تقل المواجهات الفردية وتزيد المساحات للعب كرة القدم الحقيقية».

وواصل: «في الدوري الروسي كانت هناك باستمرار مواجهات مع لاعبين مثل كوردوبا وكاسييرا وغيرهما، وهناك لا يمنحونك مساحة كبيرة للتحرك».

وزاد: «نادي الجزيرة يمتلك مرافق مريحة جداً، حيث يجد اللاعبون كل ما يحتاجونه، وهو أمر رائع يساعدهم على تقديم كل ما لديهم».

وأبدى روشا سعادته بتأثيره المتزايد مع الفريق، موضحاً أن الجزيرة لم يستقبل أي هدف في آخر ثلاث مباريات، مبيناً أنه كان عنصراً أساسياً في المنظومة الدفاعية، وأكد أنه سعيد للغاية بوجوده في النادي.

وأشار المدافع البرازيلي إلى أنه يتطلع للمنافسة في البطولات مع الجزيرة، مضيفاً أن عائلته أيضاً سعيدة ومستقرة في الإمارات، وهو ما يمنحه دافعاً إضافياً لتقديم أفضل ما لديه.

يذكر أن ويليان روشا لاعب برازيلي بدأ مسيرته الاحترافية في أوروبا بعد انتقاله إلى روسيا، حيث لعب لنادي سبارتاك موسكو، أحد الأندية البارزة في الدوري الروسي الممتاز، وخلال فترة وجوده مع الفريق أثبت روشا نفسه كلاعب وسط هجومي قادر على صناعة الفرص وتسجيل الأهداف، وشارك بانتظام في مباريات الدوري والكأس المحلية، كما اكتسب خبرة مواجهة فرق قوية في دوري أبطال أوروبا.

وكان أداء روشا المميز في روسيا سبباً في جعله هدفاً لأندية عدة خارج البلاد، حتى قرر الانتقال إلى الجزيرة لتعزيز خط وسط الفريق، مستفيداً من قدراته الفنية ومهاراته الهجومية، مع تقديم إضافة قوية للفريق في مختلف البطولات.

