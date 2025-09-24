الحمرية وحتا في مواجهة «تمهيدي الكأس»

تخوض فِرَق الدرجة الأولى، في الساعة 5:20 من مساء اليوم، منافسات الدور ربع النهائي (التمهيدي الثاني) المؤهل إلى بطولة كأس رئيس الدولة، وذلك بلقاءات تجمع دبا الحصن بملعبه مع العربي، والحمرية مع حتا في استاد خالد بن محمد في نادي الشارقة، ويلتقي يونايتد مع الذيد في ملعب شباب الأهلي في العوير، بينما يتواجه مجد مع العروبة في ملعب طحنون بن محمد في العين.

وتبرز للواجهة مباراة الحمرية مع حتا، لأن الفريقين يتمتعان بإمكانات فنية مميّزة قادرة على إحداث الفارق الفني، وستقام المباريات بطريقة خروج المغلوب، إذ ستلعب الفِرَق ضربات ترجيح في حال التعادل، على أن تتأهل أربعة فِرَق إلى الدور نصف النهائي، لاختيار فريقين ينضمان إلى الأندية الـ14 المحترفة في دور الـ16 الرئيس للبطولة.