السوبر المصري يواصل حضوره في الإمارات

يواصل كأس السوبر المصري تعزيز حضوره على أرض الإمارات، بعدما أصبح أحد أبرز الفعاليات الرياضية المشتركة بين البلدين خلال السنوات الماضية.

وكشف مصدر رسمي في اتحاد الكرة المصري لـ«الإمارات اليوم» أن هناك اتفاقاً مبدئياً، جرى بين اتحاد الكرة المصري ورابطة المحترفين الإماراتية، لإقامة النسخة الجديدة من البطولة، في نوفمبر المقبل، بمشاركة أربعة فِرَق، استمراراً لمواصلة النجاحات التي حققتها في السنوات الماضية.

ونوه المصدر إلى أن إجمالي مكافآت البطولة سيبلغ 600 ألف دولار، ولم يستقر الاتحاد المصري على تحديد كيفية توزيعها، إذ تدور مناقشات حول توزيع نسبة منها بالتساوي بين الفِرَق الأربعة، مع توزيع مبالغ أخرى على الفرق أصحاب المراكز الثلاثة الأولى.

وأوضح المصدر أن اتحاد الكرة تلقى عرضاً ضخماً من إحدى شركات التسويق الرياضي العالمي، لإقامة السوبر المصري في الكويت، لكن جرى اتفاق بإجماع الآراء على إقامة السوبر في الإمارات، نظراً للخبرات الكبيرة التي يتمتع بها الجانب الإماراتي في تنظيم مثل هذه المناسبات.

وأشار إلى أنه «تم الاستقرار بشكل مبدئي على إقامة السوبر المصري في الفترة الممتدة بين السادس والتاسع من نوفمبر المقبل»، لافتاً إلى أن الموعد لايزال قيد النقاش ولم يتم اعتماده بصورة نهائية، نظراً إلى تعارضه مع روزنامة الدوري المصري، إذ يرتبط فريقا الزمالك وبيراميدز بخوض مباراتين في الدوري يوم الثالث من نوفمبر، وهو ما يتطلب تعديلاً للمواعيد.

وأضاف: «هناك جهود حالية تبذل بالتنسيق بين اتحاد الكرة المصري ورابطة المحترفين المصرية، لتقديم موعد مباراتَي الزمالك وبيراميدز في الدوري، لتقاما يوم الثاني من نوفمبر، أسوة بفريقَي الأهلي وسيراميكا كليوباترا اللذين سيلعبان يوم الثاني من نوفمبر، بما يسمح بالتحضير الأمثل لمباريات السوبر». وبحسب ما تم الاتفاق عليه، ستُقام مباراتا الدور نصف النهائي على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين، بينما ستقام المباراة النهائية على ملعب محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي، بينما يستضيف استاد آل نهيان مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.