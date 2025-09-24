«سلة النصر» تدعم صفوفها باللاعب الأميركي ترابين ترابيرو

كشف المدير الفني لفريق كرة السلة في نادي النصر، المصري حسام الوكيل، عن تدعيم صفوف الفريق الأول بالمحترف الأميركي، ترابين ترابيرو، استعداداً لبطولة الأندية العربية الـ37، التي يستضيفها النادي، وتنطلق غداً، بمشاركة 16 فريقاً.

وقال الوكيل لـ«الإمارات اليوم» إن «ترابين، القادم من الدوري الإندونيسي، سيكون المحترف الأجنبي الثالث، بجوار كل من الكندي أوجوني أموري القادم من دوري السلة الأميركي للمحترفين (إن بي إيه)، والأميركي مارفيل هاريس الذي يخوض موسمه الثالث مع النصر».

وأضاف: «استعددنا مبكراً للبطولة العربية، وخضنا في بداية الشهر الجاري تجربتين وديتين مع اتحاد جدة السعودي، قبل خوض تمهيدي الكأس الذي نجحنا خلاله في انتزاع صدارة مجموعتنا على حساب شباب الأهلي والوصل والوحدة».

وأكد الوكيل الحرص على تمثيل النصر المشرف لكرة السلة الإماراتية في البطولة العربية، وأوضح: «نخوض البطولة وسط غياب مؤثر للاعبنا الدولي مامادو انداي، الذي تعرّض لإصابة في مباراتنا الأخيرة مع شباب الأهلي، وسيغيب لمدة أسبوعين عن الملاعب، إلا أننا نتطلع مع بقية عناصر الفريق الذي يضم مزيجاً بين الدماء الشابة التي فرضت حضورها مع المنتخب الوطني، وعناصر الخبرة، إضافة إلى المحترفين الأجانب، لتقديم الأداء المشرف، وتحقيق أقصى فائدة من الاحتكاك بنخبة الأندية العربية، ومن مدارس مختلفة، كخير إعداد للدوري المحلي».

يذكر أن قرعة البطولة العربية وضعت النصر في المجموعة الأولى التي تضم بجواره كلاً من حمص الفداء السوري (الوثبة سابقاً)، والقادسية الكويتي، وشعب حضرموت اليمني، على أن يدشن الفريق مشواره، غداً، بلقاء شعب حضرموت اليمني.