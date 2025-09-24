الوحدة يحتكر ذكريات «ديربي أبوظبي».. والجزيرة يراهن على الحاضر

يمتلك الجزيرة وجاره الوحدة فرصة اعتلاء الصدارة ولو مؤقتاً، حين يتواجهان في «ديربي أبوظبي» ضمن اليوم الافتتاحي للجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، في لقاء سيكون بمثابة صراع بين تاريخ يملكه الوحدة بذكريات تفوقه في المواجهات المباشرة، وواقع يحاول الجزيرة فرضه بقوة الحاضر، وهو ما يمنح المباراة مزيداً من السخونة، ويرفع منسوب التوتر لدى جماهير الفريقين مع اقتراب صافرة البداية، في الساعة 20:15، على استاد محمد بن زايد.

ولن تكون مهمة أصحاب الأرض (سبع نقاط) في المركز الرابع، سهلة على الإطلاق، خصوصاً أن منافسهم يتقدم عليهم بفارق نقطة ويحتل المركز الثالث برصيد (ثماني نقاط)، ويدخل اللقاء متسلحاً بأفضلية تاريخية، إذ التقى الفريقان في 32 مباراة سابقة، فاز الوحدة في 13 منها، مقابل تسعة انتصارات للجزيرة، فيما سيطر التعادل على 10 مباريات.

ويتفوق الوحدة كذلك في آخر سبع مباريات خاضها في ملعب الجزيرة، إذ فاز في خمسة لقاءات مقابل تعادل وخسارة واحدة، علماً بأنه في المجمل فإن لاعبي «العنابي» سجلوا 55 هدفاً في شباك الجزيرة، بينما أحرز لاعبو الأخير 54 هدفاً في مرمى الوحدة.

ويعتمد الجزيرة على معنوياته العالية منذ التغييرات الفنية الأخيرة، بعد إقالة المغربي الحسين عموتة عقب الجولة الأولى والتعاقد مع الهولندي مارينو بوشيتش، الذي أعاد الثقة للاعبين وقدّم معهم مستويات تجعلهم مرشحين فوق العادة لتحقيق الفوز.

كما يتميّز الفريق بصلابة دفاعه، إذ لم تستقبل شباكه أي هدف في آخر ثلاث مباريات بالدوري، وهي أفضل سلسلة له منذ موسم 2016-2017، عندما خرج بشباك نظيفة في ست مباريات متتالية، وزاد الفريق من قوته الهجومية أخيراً بالتعاقد مع المهاجم الكونغولي سيمون بانزا، ليُكمل عقد الأجانب ويمنح الفريق عمقاً هجومياً إضافياً، وهو ما يوحي بأن الإدارة لن ترضى بأقل من المنافسة على اللقب.

في المقابل، يدخل الوحدة اللقاء بمعنويات مرتفعة، إذ لم يتعرض لأي خسارة منذ بداية الموسم، وحقق انتصاراً مهماً على الاتحاد السعودي في دوري أبطال آسيا «النخبة»، ويملك «العنابي» فرصة ذهبية لاعتلاء الصدارة مؤقتاً، في انتظار قمة شباب الأهلي والعين غداً.

كما يدرك لاعبوه أن الفوز سيكون دفعة معنوية كبيرة قبل مواجهة تراكتور سازي الإيراني آسيوياً، إلى جانب تعزيز سجله الخالي من الهزائم في 16 مباراة متتالية بالدوري، منذ خسارته أمام عجمان 3-4 في الجولة الـ14 من الموسم الماضي، حيث فاز بعدها في تسع مباريات وتعادل في سبع.

خورفكان - كلباء

يرفع خورفكان شعار التعويض عندما يستضيف، في الساعة 17:25، جاره كلباء في قمة الساحل الشرقي، بعد خسارته بثلاثية نظيفة أمام العين في الجولة الماضية، بينما يسعى الضيوف إلى مواصلة نتائجهم الإيجابية والاقتراب أكثر من فرق الصدارة.

ويحتل «النسور» المركز الـ11 في جدول الترتيب برصيد أربع نقاط (من فوز وتعادل وهزيمتين)، فيما يحتل كلباء المركز السادس برصيد سبع نقاط (من انتصارين وتعادل وخسارة واحدة)، وشهدت المواجهات الـ10 السابقة بين الفريقين تفوق كلباء بأربعة انتصارات، مقابل ثلاثة لخورفكان، بينما انتهت ثلاث مباريات بالتعادل.

وتكشف الإحصاءات عن ملامح مثيرة قبل اللقاء، أبرزها أن آخر سبعة أهداف لخورفكان في مرمى كلباء جاءت جميعها من داخل منطقة الجزاء وبأقدام سبعة لاعبين مختلفين، بينما يتميّز كلباء بتسجيل خمسة أهداف من خارج المنطقة. وبشكل عام، أحرز خورفكان 12 هدفاً في شباك كلباء، مقابل 14 هدفاً للأخير.