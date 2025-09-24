دبي تستضيف 4 فِرَق عالمية في بطولة «القتال بدون قفازات»

يستضيف استاد سوق دبي الحرة للتنس، يومَي 21 و22 نوفمبر المقبل، بطولة «القتال بدون قفازات» في موسمها الثاني، وتأتي البطولة بالشراكة بين دوري مقاتلي العالم ومجلس دبي الرياضي، لتقدم هذا العام بصيغة مبتكرة تحمل اسم «ملوك اللكمات»، إذ يتنافس المقاتلون ضمن نظام قائم على الفرق للمرة الأولى في تاريخ رياضات القتال.

وقال بيان صادر عن مجلس دبي الرياضي إن المنافسات ستشهد دخول فِرَق بنظام الامتياز إلى ساحة التحدي، ما يمنح البطولة بعداً جديداً يعزز من مكانتها على الساحة الرياضية العالمية.

وأضاف البيان: «سيكون الصراع على أشده بين أربعة فِرَق كبرى، هي: بانيشرز، وإنفيرنوز، وآيرونكلاد، وكراشرز، عبر أربع فئات، بمشاركة ثمانية مقاتلين من نخبة نجوم اللعبة في كل فريق، وصولًا إلى المواجهة الرئيسة المرتقبة على اللقب». وشدد مجلس دبي الرياضي، خلال البيان، على دعمه الكامل للبطولة، مؤكداً التزامه بتوفير بيئة تنظيمية آمنة ومستدامة تعزز تطوير رياضات القتال محلياً وإقليمياً، وتدعم مكانة دبي كوجهة رياضية عالمية.

وكان الموسم الأول من بطولة «القتال من دون قفازات» قد استقطب 44 مقاتلاً عالمياً خلال فعاليتين ناجحتين في أبريل الماضي، ما أكد الطلب المتزايد على هذا النوع من الرياضة.

وقال الشريك المؤسس لرابطة مقاتلي العالم، سونيل ماثيو، إن الموسم الأول كشف شغف جمهور دبي برياضات القتال، مؤكداً أن رابطة مقاتلي العالم لن تقدم فعالية وحسب، بل ستعيد صياغة مفهوم الترفيه القتالي بالكامل.

وتحظى الفعالية أيضاً بدعم نجم القتال العالمي كونور ماكغريغور، الذي وصفها بأنها ظاهرة عالمية في طريقها للانتشار الدولي، مشيراً إلى أن دبي مدينة الذهب التي يُصنع فيها الأبطال وتولد الأساطير.