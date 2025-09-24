روح «دفاعية» جديدة لشباب الأهلي والنصر في الموسم الجديد

أثبتت قمة الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين، بين شباب الأهلي والنصر، أن الصلابة الدفاعية قد تكون كلمة السر في انطلاقة الفريقين هذا الموسم، فشباب الأهلي واصل مسيرته بثبات واعتلى الصدارة برصيد 10 نقاط، جمعها من ثلاثة انتصارات وتعادل واحد، مسجلاً أربعة أهداف من دون أن تهتز شباكه في أي مباراة، وهو إنجاز تاريخي للنادي يحدث للمرة الثالثة فقط في تاريخه، بعد موسمي 1974/1973 و1988/1987، لكنه الأول في حقبة دوري المحترفين، ما يؤكد أن الفريق يعيش واحدة من أقوى بداياته دفاعياً، بفضل الانضباط التكتيكي والانسجام الواضح بين عناصر الخط الخلفي وحارس المرمى.

أما النصر فرغم خسارته بصعوبة أمام شباب الأهلي بهدف نظيف، فإنه خرج بأرقام لافتة ودفاع صلب لم يظهر بهذا الشكل منذ سنوات طويلة، بعدما استقبل هدفاً واحداً فقط خلال أول أربع مباريات، مقارنة بثمانية أهداف في الفترة نفسها خلال الموسمين الماضيين، وهو ما يعكس النقلة النوعية التي أحدثها المدرب، فلادان يوكانوفيتش، على مستوى التنظيم الدفاعي سواء جماعياً أو فردياً.

وتُظهر المقارنة التاريخية حجم التطور الكبير، ففي الموسم الحالي استقبل النصر هدفاً واحداً فقط مقابل ثمانية أهداف في الموسميين الماضيين، وثلاثة أهداف في موسم 2022-2023، وخمسة أهداف في موسم 2021-2022، ما يجعل الأرقام الحالية شهادة واضحة على العمل الكبير للجهاز الفني.

أسماء، مثل الغاني مينساه والكولومبي أغوديلو، لعبت أدواراً محورية، حيث قدما مجهودات استثنائية في التغطية والتحولات السريعة، وأسهما في تعزيز صلابة الفريق، لكن النصر عانى إنهاء الهجمات بالشكل الصحيح، ليبقى التحدي الأكبر أمام النصر في الجانب الهجومي، حيث لم يسجل سوى هدفين في أربع مباريات، وهو رقم يعكس حاجته إلى فاعلية أكبر في الثلث الأخير من الملعب.

وأكّد قائد المنتخب الوطني وفريق النصر السابق عبدالرحمن محمد أن النصر أظهر تطوراً ملحوظاً في منظومته الدفاعية خلال الجولات الأربع الأولى من دوري أدنوك للمحترفين، حيث لم يتلقَ سوى هدف واحد أمام شباب الأهلي، وهو ما يُعدّ دليلاً على قوة التنظيم الدفاعي الجماعي للفريق.

وأضاف أن النصر أصبح يمتاز بدفاع متماسك يعتمد على الانضباط الجماعي، غير أن بعض الأخطاء الفردية لاتزال تظهر بين الحين والآخر، خصوصاً في التعامل مع الكرات الثابتة، وهو ما استغله شباب الأهلي لتسجيل هدفه.

والمحصلة أن الجولة الرابعة أبرزت أن شباب الأهلي والنصر دخلا الموسم بروح جديدة على المستوى الدفاعي، الأول كتب رقماً تاريخياً بشباك نظيفة، والثاني أعاد بناء جدار صلب يعكس العمل الكبير لمدربه.