ميلوش: المواجهة مع فريقي السابق الوصل حدثٌ مميز بالنسبة لي

أكد مدرب الشارقة، الصربي ميلوش ميلويفيتش، أنه وعلى الرغم من صعوبة المواجهة المرتقبة لفريقه بعد غدٍ الخميس أمام مضيفه الوصل، على استاد زعبيل بنادي الوصل في دبي، ضمن الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين، فإنه يجب على فريقه حصد كل نقطة ممكنة في المنافسة، نظرًا لكون بداية الفريق في الدوري لم تكن على مستوى الطموحات. واعتبر أن المباراة الأولى له أمام فريقه السابق الوصل تُعد حدثًا مميزًا بالنسبة له شخصيًا.

وقال مدرب الشارقة: «المواجهة المرتقبة ليست بين ميلوش والوصل، بل بين الشارقة والوصل. لدي ذكريات جميلة هناك، لكن كلٌ منا مضى في طريقه. أنا الآن أركز على تقديم أفضل ما لدي مع فريقي، وهدفي أن نصل إلى أقصى مستوياتنا في هذه المباراة».

وأضاف ميلوش، خلال المؤتمر الصحافي التقديمي للمباراة الذي عُقد اليوم الثلاثاء في مقر نادي الشارقة: «الشارقة يواجه مباراة صعبة أمام منافس قوي على ملعبه، كما أن اللعب خارج الأرض دائمًا ما يفرض تحديات خاصة».

وبخصوص الغيابات والإصابات في الفريق، قال ميلوش: «هناك بعض اللاعبين قد يعودون إلى المشاركة مجددًا، وسنحدد ذلك بعد الحصة التدريبية التي أُقيمت اليوم الثلاثاء».

وأكمل مدرب الشارقة: «بالنسبة لنا، فإننا لا نبحث عن الأعذار بسبب كثرة الإصابات. لدينا مجموعة جيدة من اللاعبين، اكتسبت خبرة من الموسم الماضي وتتمتع بجودة عالية. بالطبع، غياب اللاعبين المؤثرين يقلل الخيارات، لكن المطلوب هو إيجاد الحلول وليس تقديم الأعذار».