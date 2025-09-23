غياب «الديربيات» والقمم في ثمن نهائي كأس رئيس الدولة



أجرى اتحاد الإمارات لكرة القدم مساء اليوم الثلاثاء قرعة ثمن نهائي كأس رئيس الدولة في منارة السعديات للموسم الرياضي 2025-2026، التي أسفرت عن مواجهات هادئة، حيث خلت من القمم.

وسيفتتح حامل اللقب شباب الأهلي مشواره في البطولة خارج ملعبه أمام البطائح، ويلعب خورفكان على أرضه مع كلباء، ويلتقي الجزيرة مع عجمان، ويخوض النصر مباراة ثمن النهائي على ملعبه أمام بني ياسـ ويلعب الوحدة على أرضه مع الظفرة، ويلتقي المتأهل الأول من دوري الدرجة الأولى على ملعبه مع العين، ويخوض دبا مواجهة صعبة على ملعبه مع الوصل، أما المتأهل الثاني من دوري الدرجة الأولى سيلتقي على ملعبه مع الشارقة.

وتقام المباريات بنظام خروج المغلوب من دور الـ 16 من مباراة حتى التأهل إلى نهائي البطولة، بينما يتم تحديد ملاعب المباريات وفقاً للقرعة، أما المباراة النهائية تقرر إقامتها على استاد محمد بن زايد في نادي الجزيرة بأبوظبي.