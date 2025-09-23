الجولة الـ7 من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو تنطلق من الفجيرة السبت

أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو إنطلاق منافسات الجولة السابعة من النسخة الثانية لبطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو لفئة “بدون البدلة” يوم السبت المقبل وتستمر يومين بمجمع زايد الرياضي بإمارة الفجيرة بمشاركة واسعة من أبرز الأندية والأكاديميات على مستوى الدولة.

وتشهد هذه الجولة الإعلان عن بطل منافسات فئة «بدون البدلة»، إذ يتنافس عدد من الأندية والأكاديميات المرشّحة لنيل اللقب، وسط توقعات بأن تكون المنافسة على أشدها بين نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، ونادي العين للجوجيتسو، وأكاديمية«MOD»، لاسيَّما أن هذه الأندية تصدّرت المراكز الثلاثة الأولى منذ انطلاق المنافسات.

وتشهد الجولة على مدى يومين العديد من النزالات يخصص اليوم الأول لمنافسات فئات تحت 12 و14 و16 عاماً، بينما يتضمّن اليوم الثاني نزالات فئات تحت 18 عاماً والكبار والأساتذة.

وأكد يوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، أن البطولة أكثر من مجرد ساحة منافسة، بل هي مدرسة حقيقية لصقل مهارات الأجيال الصاعدة وتعزيز جاهزية مختلف الفئات.

وقال: «تتطلب منافسات فئة»بدون البدلة«مستوى أعلى من المهارة والمرونة، إذ لا يستند اللاعب إلى زي يمنحه أفضلية في السيطرة، بل يعتمد على التكتيك وسرعة الحركة وحسن تقدير الموقف وقد أثبتت الجولات الماضية أن الفرق الأكثر قدرة على التحول السريع بين الدفاع والهجوم هي التي نجحت في حصد المزيد من النقاط».

وأضاف البطران أنه من خلال هذه الجولة سيتم تحديد البطل في فئة «بدون البدلة» بعد مشوار طويل من المنافسات، على أن يكون التتويج الرسمي لبطلَي منافسات فئتَي «البدلة» و«بدون البدلة» خلال الجولة الأخيرة في أبوظبي منتصف شهر أكتوبر.