نادي دبي الدولي للرياضات البحرية يطلق برنامجاً رياضياً متكاملاً للموسم الجديد

أعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية عن اعتماد برنامج الفعاليات التي ينظمها في الموسم الرياضي الجديد 2025-2026، والتي تضم قائمة تزخر بالسباقات المحلية والدولية، والكرنفالات، والمهرجات البحرية المتنوعة والشاملة بهدف جذب أكبر شريحة من فئات المجتمع، كما يحتضنالنادي عدد من الفعاليات الدولية البارزة في مختلف الألعاب الرياضية على شواطئ دبي الخلابة.

وينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية برنامجاًرياضياً متكاملاً، ومتنوعاً بالأنشطة المحلية والدولية، حيث ينطلق الموسم الجديد بإقامة سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية فئة 22 قدم، يوم السبت المقبل الموافق 27 سبتمبرعلى شواطئ جميرا في دبي.

وينظم النادي 3 سباقات في شهر أكتوبر المقبل، بإقامة سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية فئة 43 قدم، يومي 4و5 أكتوبر، والجولة الثانية لنفس الفئة يومي 11 و12 أكتوبر، وسباق دبي للسفن الشراعية المحلية فئة 60 قدم يومي 18 و19 أكتوبر.

وترتفع إثارة المنافسات في شهر نوفمبر المقبل، مع إقامة عدد من الفعاليات الرئيسية، وهي الجولة الثانية لسباق السفن الشراعية المحلية فئة 60 قدم، يومي 1 و2 نوفمبر، وسباق دبي لقوارب التجديف المحلية، يومي 8 و9 نوفمبر، والجولة الثانية لسباق دبي لقوارب التجديف المحلية يومي 15 و16 نوفمبر، والنسخة 29 من سباق كأس آل مكتوم لقوارب التجديف المحلية يومي 22 و23 نوفمبر، كما تقام بطولتي الإمارات للشراع الحديث والتحديف الحديث يومي 29 و30 نوفمبر.

وتتصدر المشهد منافسات بطولة العالم للزوارق السريعة إكس كات، جولة دبي، من 12 إلى 14 ديسمبر، إلى جانب احتضان النادي نهائيات بطولة العالم للسباحة من 1 إلى 7 ديسمبر.

وتقام عدة سباقات رئيسية في يناير 2026، وهي الجولة الثانية لسباق دبي للقوارب الشراعية المحلية فئة 22 قدم يومي 10 و11 يناير، وسباق دبي للتجديف الواقف والكاياك يومي 17 و18 يناير، وسباق دبي للدراجات المائية من 23 إلى 25 يناير، ومسابقة دبي لصيد الأسماك بقوارب الكاياك يومي 24 و25 يناير، ومسابقة دبي للألواح الطائرة من 16 إلى 25 يناير.

وتقام في فبراير 2026، مسابقة دبي لصيد الأسماك، من 4 إلى 7 فبراير، والجولة الثانية لسباق دبي للدراجات المائية من 13 إلى 15 فبراير.

وينظم النادي في مارس 2026، الجولة الثانية لبطولة الإمارات للشراع الحديث والجولة الثانية لمسابقة دبي لصيد الأسماك بقوارب الكاياك والجولة الثانية لسباق دبي للتجديف الواقف والكاياك وتقام جميعها بين يومي 28 و29 مارس، كما تقام الجولة الثانية لمسابقة دبي للألواح الطائرة من 28 مارس إلى 5 أبريل.

وتتواصل الفعاليات في أبريل 2026، بإقامة الجولة الثانية من بطولة دبي لصيد الأسماك من 8 إلى 11 أبريل، على أن يكون الموعد السنوي مع معرض دبي الدولي للقوارب واليخوت من 8 إلى 12 أبريل في دبي هاربر.

وسيكون مسك الختام مع النسخة الـ 35 لسباق القفال للسفن التراثية الشراعية فئة 60 قدم، والذي سيتم تحديد موعده خلال الفترة من 24 أبريل إلى 17 مايو 2026.