في خطوة نوعية تعكس الثقة والالتزام طويل الأمد، وقع نجم الكرة الإماراتية ولاعب المنتخب الوطني ونادي شباب الأهلي، يحيى الغساني، اتفاقية تمتد لثلاثة مواسم كاملة ليصبح بموجبها الراعي الرياضي الرسمي لفريق باز إي سبورت، الفريق المتخصص في مجال الرياضات الإلكترونية والتابع لمجموعة باز ستيشن.

وتُعد هذه الاتفاقية محطة بارزة في مسيرة الرياضات الإلكترونية الإماراتية، إذ تمنح فريق باز إي سبورت استقرارًا استراتيجيًا على مدى ثلاثة مواسم متتالية، بما يعزز مكانته كأحد أبرز الفرق الاحترافية في المنطقة، ويؤكد على قوة الشراكة بين رموز الرياضة التقليدية والرياضات الإلكترونية.

وتجسد هذه الشراكة التكامل المتزايد بين الرياضة التقليدية والرياضات الإلكترونية في دولة الإمارات، ودورهما ضمن القطاع الإبداعي ورؤية دبي والإمارات في بناء مستقبل متكامل يجمع بين الإبداع الرياضي والابتكار الرقمي.

وبموجب الاتفاقية، سيظهر اللوغو الخاص بيحيى الغساني إلى جانب شعار فريق باز إي سبورت على “التي شيرتات” الرياضية التي سيرتديها اللاعبون الإماراتيون المشاركون في البطولات المحلية والعالمية للألعاب الإلكترونية، سواء في فرق الرجال أو السيدات. وتأتي هذه الخطوة لتعزيز هوية الفريق وربطها برمز رياضي وطني بارز يمثل الإصرار والطموح والنجاح.

وجرت مراسم التوقيع بحضور اللاعب يحيى الغساني، وعبد الله بن باز المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة باز ستيشن، ومحمد الشامسي عضو مجموعة باز ستيشن وجاسم الشحيمي المدير العام لفريق باز إي سبورت، إلى جانب عدد من ممثلي وسائل الإعلام والمهتمين بالشأن الرياضي.

وبهذه المناسبة صرّح يحيى الغساني:“انضمامي لفريق باز إي سبورت كراعٍ رياضي هو إيمان كامل بقدرات شبابنا في الميادين الجديدة، ورغبة في أن أكون جزءًا من رحلتهم نحو التميز والإنجاز. هذه الشراكة تجسد أيضًا رؤيتي في الاستثمار بالقطاع الإبداعي، ودعمي للشباب الإماراتي ليكون حاضرًا بقوة في الرياضات الإلكترونية محليًا وعالميًا.”

ومن جهته صرّح عبد الله بن باز: “يشرفنا أن يكون نجم الكرة الإماراتية يحيى الغساني الراعي الرياضي الرسمي لفريق باز إي سبورت. وجود شعاره إلى جانب شعار الفريق يمثل قيمة مضافة كبرى، ويجسد رؤية باز ستيشن في دعم الرياضة الإلكترونية وتمكين المواهب الوطنية ضمن القطاع الإبداعي الذي تضعه دبي والإمارات في صميم أولوياتها المستقبلية”.

وأكد جاسم الشحيمي: “ارتباط شعار فريق باز إي سبورت بلوغو يحيى الغساني يمنحنا زخماً كبيراً، ويفتح المجال لبناء حضور أقوى في البطولات الإقليمية والعالمية، ويؤكد ثقة متبادلة بين رمز رياضي وطني وفريق إماراتي احترافي يرسخ حضوره في البطولات الإقليمية والعالمية.”

ويأتي الإعلان في وقت يشهد فيه قطاع الرياضات الإلكترونية إقبالاً متزايداً في دولة الإمارات، خصوصاً في أبوظبي ودبي، حيث باتت المدينتان تحتضنان بطولات كبرى ومراكز متخصصة بالألعاب الإلكترونية، إلى جانب مبادرات حكومية وخاصة لدعم اللاعبين والفرق الناشئة. هذا الاهتمام المتنامي يعكس المكانة المتقدمة للإمارات كحاضنة للابتكار الرقمي والقطاع الإبداعي، ويعزز من حضورها الإقليمي والدولي في هذا المجال الواعد.

وتأتي هذه الخطوة لتواكب النمو العالمي الكبير للرياضة الإلكترونية، حيث يُتوقع أن يتجاوز عدد متابعيها 640 مليون شخص بنهاية عام 2025، بينما بلغ حجم سوق الألعاب الرقمية في الإمارات أكثر من 1.16 مليار دولار في 2024، مع توقعات بمضاعفته خلال السنوات المقبلة بفضل الدعم الحكومي والاستثمارات الاستراتيجية، مما يجعل الإمارات مركزاً إقليمياً رائداً لهذا القطاع.